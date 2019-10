France 2 propose ce mardi une émission spéciale, en direct, animée par Nagui et Anne-Elisabeth Lemoine. L'ambition est de susciter du débat dans les familles : est-on capable de bannir les bouteilles en plastique, de ne plus prendre la voiture pour les trajets courts, de manger des fruits et légumes de saisons, etc ?

Même pas peur qu’on me reproche de verser dans le copinage France Interien ! J'aimerais ce matin vus parler de Nagui. Notez que je devrais vous en parler plus souvent. Par exemple, la semaine dernière, à l'occasion du documentaire sur Didier Deschamps qu'il a produit, diffusé sur TF1 et encore disponible en replay : cela mérite le coup d’œil. Un portrait bienveillant et qui s’assume comme tel – Nagui et Deschamps sont des amis – mais un portrait passionnant, notamment parce qu’on voit le sélectionneur des Bleus réagir à chaud aux interviews des joueurs, de ses proches ou des commentateurs plus ou moins amènes à son égard. Il est filmé en train de découvrir tous ces témoignages et cela donne de jolies réactions spontanées. Mais ça c’était donc sur TF1 ! Ce mardi soir, c'est sur France 2 que ça se passe..

« L’émission pour la terre » : une émission spéciale, en direct, consacrée aux gestes qu’on peut tous adopter pour réduire notre empreinte sur la planète. La bonne idée de France Télévision, c’est d’avoir mobilisé pour cet événement toutes les stars de ses antennes. Anne-Elisabeth Lemoine et Nagui sont aux commandes, mais on y verra aussi Michel Cymès, Elise Lucet et Hugo Clément (ancien reporter de Quotidien et de Konbini, très suivi sur les réseaux sociaux), ou encore Frédéric Lopez. Avec l’idée, en quelques sortes, d’additionner les bonnes audiences de chacun de ces visages de la télé.

Ceci n'est pas un Téléthon vert

France Télévision s’engage face à l’urgence climatique, donc. D’aucuns regretteront que ça arrive bien tard, ou que ça ressemble à du greenwashing (une manière de récupérer, à des fins marketing, la préoccupation écolo du grand public). Mais on peut aussi estimer que ce qui compte, c’est de se relever enfin les manches. Mission de service public. De parler au plus grand nombre des comportements qui ont de l’impact. Le slogan, d’ailleurs, est bien trouvé : « pas de promesses de dons, des promesses d’action ». Autrement dit, cette émission spéciale n’est pas un Téléthon écolo !

Quels sont les gestes qui seront encouragés ? Ne plus prendre sa voiture pour des trajets de moins de trois kilomètres. Acheter moins de vêtements neufs et privilégier la seconde main. Régler son chauffage à 19 degrés maximum. Manger des fruits et légumes de saison. Ne manger ni viande ni poisson au moins un jour par semaine. La liste compte dix gestes au total, tous très concrets. Certains vous sembleront peut-être trop peu ambitieux, d’autres au contraire compliqués à atteindre... L'idée est bien de susciter de la discussion dans les familles, devant leur télé : cet effort-là, est-on prêt à le faire, est-on capable de le faire ? Le projet, c'est que chacun s’engage sur tel ou tel geste, et le fasse savoir, par SMS ou via une application créée pour l’occasion. Émission interactive, donc.

Des invités sont prévus, bien sûr. A commencer par Nicolas Hulot. Mais aussi une kyrielle d’experts et de citoyens engagés, et notamment des jeunes. Les plus jeunes, on le sait, sont aux avant-postes sur cette mobilisation. Et finalement, cette émission sera sans doute l’occasion, pour chaque téléspectateur de se sentir très jeune, en se prêtant à un jeu qui va rappeler des souvenirs à tout le monde : « cap ou pas cap ? » Suis-je cap de changer, à mon échelle, pour tenter d’avoir un impact sur le désastre climatique?

« L’émission pour la terre » : mardi 15/10 à 21h05 sur France 2.