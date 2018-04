Qu'est ce qu'un héros ? C'est la question à laquelle va tenter de répondre l'émission Stupéfiant !, ce soir sur France 2...

Et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que Stupéfiant ! ne s'intéresse qu'aux héros de fiction, l'émission culturelle animée par Léa Salamé s'installe au Panthéon, entre Rousseau et Diderot, pour y convoquer la mémoire du Colonel Beltrame et pour y inviter Lassana Bathily, l'ex employé de l'Hyper Casher. Des héros du réel dont Stupéfiant ! se sert pour définir le concept même de héros.

À Léa Salamé, Lassana Bathily, qui a sauvé des vies en janvier 2015, confiera qu'il se vit pas comme un héros. Cela ne l'empêche pas d'être perçu par la journaliste et par les téléspectateurs comme un héros véritable.

Car ce qui façonne un héros, ce n'est pas tant l'acte héroïque que la manière dont la société le perçoit. Victor Hugo n'a sans doute jamais sauvé de vies mais de l'avis de tous, il est un héros national et il repose au Panthéon au même titre que Pierre Brossolette ou que Jean Moulin.

Victor Hugo n'est pas un héros au sens grec. Il est pas un demi-dieu mais il est une icône, un repère pour l'ensemble des Français. La société toute entière se voit en lui. De fait, il est héroïque.

Dans le numéro de ce soir, Stupéfiant ! ne s'intéresse pas qu'aux héros du réel puisqu'on parle aussi de super-héros.

Impossible de passer à côté du phénomène culturel le plus important de ces dernières années. Surtout quand il permet de définir avec précision ce qu'est un héros. Car une fois débarrassé de sa combinaison moulante et de ses super-pouvoirs, que reste-t-il ?

Il reste une figure dotée d'un fort pouvoir de représentation. C'est la fonction même des récits de superhéros américains : créer des personnages divers et variés pour que chaque adolescent puisse avoir un modèle qui lui ressemble.

Le héros c'est moi et je suis lui. C'est ça un héros : une figure qui nous fait croire que tout est possible si l'on s'en donne les moyens. Car le héros est comme nous, il nous ressemble. Superman a beau venir d'une planète lointaine, il me ressemble (enfin, c'est ce que je crois) !

C'est pour cette raison que l'industrie du cinéma diversifie de plus en plus ses super-héros. On l'a vu récemment avec Black Panther.

Pour cela aussi qu'il est impératif que le Panthéon se féminise. Quatre femmes sur les 76 personnalités inhumées, ce n'est franchement pas assez...

Stupéfiant ! spécial héros, c'est ce soir à 22h40 sur France 2