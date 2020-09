Ce matin, on se penche sur un dessin animé qui terrorise des millions de parents à travers le monde : Peppa Pig.

Peppa Pig, série anglaise qui connaît un succès planétaire depuis plus de 15 ans. Aucun enfant n'échappe à Peppa Pig. Diffusion télévisée, produits dérivés en tout genre, parc à thème, spectacles,... La petite Peppa et sa famille de cochons sont partout.

Chez nous, Peppa Pig est diffusé sur France 5 tous les jours à 7h55 et là je m'adresse aux parents qui nous écoutent. Soyez forts, soyez dignes, résistez.

Récupérez cette foutue télécommande et ne cédez pas au caprice de l'enfant qui réclame sa dose de porcinet.

Alors oui, il va pleurer. Mais en le privant de ce dessin animé, vous ferez de lui une meilleure personne. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais la famille de Peppa Pig est loin d'être une famille modèle.

D'abord, chez les Pig, on est terriblement sexistes et rétrogrades

Balance Ton Porc vous me direz ? On n'en est pas loin. Dans un épisode, Maman Pig s'engage chez les pompiers. Et lorsqu'il l'apprend, Papa Pig sous-entend que sa femme s'est portée volontaire uniquement pour bavarder et siroter du thé.

Et le pire, c'est que les scénaristes lui donnent raison. Un peu plus tard dans l'épisode, on voit vraiment Maman Pig et sa brigade bavasser autour d'une tasse de thé. Et si ce n'était que ça... Tout au long de la série, on a l'impression de voir une famille des années 60. Maman Pig fait tout mais alors absolument tout à la maison. Le ménage, la cuisine, elle s'occupe des enfants,...

C'est simple : si vous ne saisissez pas ce qu'est la charge mentale, regardez comment se comporte Maman Pig et vous comprendrez tout de suite. Pendant que Papa Pig se tourne les pouces et la regarde gérer le foyer.

Et ce n'est pas la seule chose qui nous agace dans ce dessin animé

Pour couronner le tout, Peppa Pig - le personnage principal - et son petit frère Georges sont imbuvables. Ils sont mal élevés, ils cherchent souvent à contester l'autorité des parents et se moquent même de l'embonpoint de Papa Pig.

Pire, la jeune Peppa est même une jalouse maladive. Elle ne supporte pas que son amie Suzy Sheep sache siffler et pas elle. Je vous l'avais dit, cette famille est terrible. Et je crois que c'est ce qui la rend attachante. Elle est terrible comme n'importe quelle autre famille.

Du coup, j'ai un conseil : ne laissez pas vos enfants regarder Peppa Pig MAIS faites-vous un épisode de temps en temps quand ils sont couchés. Ça vous permettra de relativiser sur vos propres enfants et sur vos propres méthodes d'éducation.