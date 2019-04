Une histoire à fendre le cœur, racontée avec humour et poésie. La gravité n'empêche pas la légèreté. Il est tout simplement interdit de rater ce film d'animation, diffusé ce mercredi sur France 4 !

Ce n'est pas tous les jours qu'on est éblouie par une courgette. Celle-ci m'a émerveillée. Bouleversée. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs : "Ma vie de courgette", de Claude Barras, adapté d'un roman de Gilles Paris, a obtenu une avalanche de prix. Ne ratez pas cette occasion de le voir : ce film d'animation est diffusé mercredi 17 avril sur France 4 à 21h.

Courgette n'est pas un légume, c'est un petit garçon. Son prénom, c'est Icare. Mais il préfère qu'on l'appelle Courgette, parce que sa mère l'appelait comme ça. Quand sa mère est "partie au ciel", comme disent les adultes, il a atterri dans un orphelinat, avec d'autres enfants que la vie a maltraités, comme lui. Et en faisant la connaissance de Simon, Jujube, Camille, Ahmed, il découvre, peu à peu, qu'il pourrait bien être heureux, si ça se trouve.

Tourné en stop-motion

"Ma vie de courgette" est une merveille de délicatesse. Céline Sciamma, qui signe le scenario, est parvenue à insuffler de la légèreté dans la gravité. C'est un dessin animé pétri d'humour et de poésie, qui rend hommage à la créativité des gosses. Il a été tourné en "stop motion". On a filmé des figurines image par image, pour les animer. Comme elles sont précieuses, ces petites marionnettes qu'on croirait en pâte à modeler, pour raconter cette histoire-là ! Comme il est attachant, ce Courgette aux cheveux bleus et aux yeux immenses. Imaginez un peu le travail colossal que cela représente, de positionner chaque personnage, et de filmer image par image, de changer ensuite la forme de la bouche, une mèche de cheveux, la position d'une main.

Le soin des détails

Le stop motion donne aux images une allure artisanale, qui les rendent très touchantes. C'est ainsi que chaque petit détail - des frites dans une assiette, un bonhomme de neige, un bateau en papier - devient essentiel. Tout comme "la météo des enfants" : ce tableau où Courgette et les autres pensionnaires du foyer doivent indiquer s'ils sont d'humeur soleil radieux, nuages, pluie ou orage... Le plus important, c'est que cette courgette est pour tout le monde. C'est un film qui a été écrit pour les enfants, à hauteur d'enfants, mais qui fait fondre les adultes. Voilà ce qui se passe quand on prend les enfants au sérieux.

"Ma vie de courgette" (durée 1h) : mercredi 17 avril 2019 sur France 4 à 21h.