Elles ne connaissaient ni la technique ni les règles, pour la plupart, mais se sont lancées avec enthousiasme. Ces Françaises entre 60 et 85 ans participent à une équipe de football et affrontent, en marge du mondial féminin 2019, des grand-mères sud-africaines. Nouvelle illustration des pouvoirs magiques du sport.

Ce documentaire a été diffusé sur France 3 Centre Val de Loire la semaine dernière, il est désormais disponible pour tout le monde en replay et va vous mettre en joie. "Mamies Foot" est une grande bouffée d’énergie joyeuse. On fait la connaissance de Francine, Simone, Arlette ou encore Marie-José. Elles ont entre 65 et 85 ans et elles tapent dans le ballon !

Un match en marge du mondial 2019

Julia Mourri et Clément Boxebeld, deux journalistes, se sont lancés il y a quelques temps dans un tour du monde de la vieillesse. Ils ont observé la place des personnes âgées dans de nombreux pays, pour écrire un livre : « Vieillir ensemble. Tour du monde des solutions qui rapprochent les générations » (éditions Points). Ils ont rencontré, en Afrique du Sud, des vieilles femmes formidables qui jouaient au foot. Elles avaient vu ainsi s’envoler une bonne partie de leurs douleurs et de leur déprime. Alors ils ont décidé de leur trouver des adversaires françaises, à l’occasion du mondial féminin 2019. Et c’est ainsi qu’est née l’équipe « Mamie Foot ».

Les débuts ne sont pas fastoches. Martine et Simone, qui vivent dans une résidence pour personnes âgées à Lucé, près de Chartres, se font des passes derrière l’église et ont bien du mal à s'imaginer sur un vrai terrain. Mais au fil des mois, les voilà qui se prennent au jeu et qui progressent. Leur coach est adorable et il s’investit à fond dans cette aventure, c’est impressionnant.

Émues, fières et diablement en vie

La rencontre entre les Françaises et les Sud-Africaines, en France, est un grand moment d’émotion. Tout ce petit monde grimpe dans un bus pour aller soutenir les pros, les jeunettes, l’équipe sud africaine au mondial féminin. Et ensuite, c’est le grand jour : le match entre les Grannies et les Mamies Foot.

Je ne vais pas vous cacher l’impitoyable vérité, car l’intérêt de ce film ne réside pas du tout dans le résultat du match : les Françaises se font ratatiner par les Sud Africaines, qui ont beaucoup plus d’expérience. Mais toutes les joueuses sortent du terrain hilares, émues, fières et diablement en vie. La vieillesse n’est pas un naufrage, c’est un océan des possibles !

« Mamies Foot » (52 minutes) : disponible jusqu’à la mi-juin sur le site de France Télévision.