Odette a été violée par un ami de ses parents quand elle était enfant. Devenue adulte, cette danseuse professionnelle affronte son traumatisme grâce à la psychanalyse. Inspiré par l'histoire personnelle d'Andréa Bescond, qui l'a réalisé avec Eric Métayer, ce film lumineux est le récit d'une réparation.

Andréa Bescond et Gringe. "Les chatouilles" sont une déambulation dans les souvenirs d'Odette... © Stéphanie Branchu - Les Films du Kiosque

Alors que la loi sur le sujet vient d'être adoptée à l'Assemblée Nationale, France 2 propose ce mercredi 17 mars une soirée spéciale consacrée aux violences sexuelles sur mineurs. Soirée en trois parties : un film, un débat animé par Julian Bugier, puis un documentaire. Je voudrais surtout attirer votre attention sur le film, à 21h. « Les chatouilles », d’Andréa Bescond et Eric Metayer. C’est sa première diffusion en clair. Adaptation d’un spectacle d’Andréa Bescond, dans lequel la danseuse et comédienne racontait sa propre histoire : celle d’une petite fille violée, pendant des années, par un ami de ses parents.

Ce titre, « les chatouilles », peut sembler dérangeant, sur un sujet aussi grave. Mais il est essentiel. C’est le mot qu’utilise le violeur, ce copain de la famille qui n’a eu que trois fils, alors tout le monde trouve normal qu’il soit proche de cette petite fille… "C’est un secret entre toi et moi, dit-il à la fillette, on fait des chatouilles". Utiliser un vocabulaire léger fait partie du mécanisme de manipulation et d’emprise.

Clovis Cornillac et Karin Viard jouent les parents d’Odette. Andrea Bescond elle-même incarne Odette. Ce qui est brillant, c’est d’être parvenu à injecter de la légèreté, de la fantaisie, dans ce récit insoutenable. Cela ne vous empêchera pas d’être bouleversé devant votre écran. Mais vous rirez, aussi. Car cette histoire est racontée sous l’angle de la réparation. Cette petite fille devenue adulte va survivre, elle va vivre, elle va affronter son traumatisme, mettre des mots dessus et apprivoiser sa colère. Parce que « ça ne doit pas lui grignoter le cerveau », comme le dit son meilleur ami. Ce travail de reconstruction passe par la danse, d’abord. Mais surtout par la psychanalyse. Carole Franck dans le rôle de la psy.

Sortir du silence

Le succès de la série « en thérapie » sera peut-être une nouvelle porte d’entrée pour qu’un public encore plus large découvre ce film, finalement. D’ailleurs cette thérapeute-là, comme celui de la série d’Arte, commet des erreurs. Elle s’emporte, elle s’excuse, elle est secouée, comme nous, par ce qu’Odette a subi. Elle a parfois du mal à faire face. Mais elle aide la jeune femme à sortir du silence, à se reconnaitre comme une victime. A ne plus avoir honte.

Voyage dans le temps

Jolie trouvaille de mise en scène : la psy se promène dans les souvenirs d’Odette. Au fur et à mesure que sa patiente lui raconte, la thérapeute apparait dans la scène, dans les souvenirs. Tout cela est imbriqué de façon très fluide. Le canapé de son cabinet se retrouve soudain au milieu de la scène d’enfance ou d’adolescence. On comprend peu à peu qu’Odette lutte, elle est réticente, elle réécrit un peu les souvenirs. Cela crée des moments décalés. Cette scène en prison, par exemple, une visite à son meilleur ami, s’est-elle vraiment passée comme ça ? Odette a le pouvoir de changer le surveillant de prison en surveillante : nous sommes en effet dans un souvenir trafiqué !

Cet ami était incarcéré quand elle avait besoin de lui, quand elle allait mal, sans doute est-ce pour cela qu’elle veut réécrire ce souvenir. Les réticences font partie du travail de reconstruction. « Les chatouilles » est un film important. Il est marquant. Il est difficile, évidemment. On y repense souvent, longtemps après l’avoir vu. Mais c’est aussi un film lumineux, plein de vie, de danse, et d’espoir.

Mercredi 17 mars à 21h sur France 2.