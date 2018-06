C'est l'un des succès d'audience de cette année, et il s'explique sans doute comme celui des brocantes et des "foires à tout" : on regarde cette émission pour que les objets nous racontent des histoires...

Tirons un premier bilan de cette saison télé. Oui, je sais, on n'est que le 18 juin, mais à la télé, y'a déjà plus personne. La Grande Librairie, sur France 5, nous a proposé début juin des idées de livres à emporter à la plage ! L'été télévisuel commence chaque année un peu plut tôt. Certaines émissions optent pour la rediffusion, mais le résultat est le même. C'est le cas par exemple de Sophie Davant avec Affaire Conclue sur France 2 : des redif' tous les jours, dès aujourd'hui et jusqu'au Tour de France.

Alors oui, puisque c'est déjà fini, on a le droit de faire un bilan audiences. Et celui de Sophie Davant, justement, est saisissant : c'est l'une des surprises de l'année. Les après-midis sur France 2 étaient sinistrés, Affaire Conclue les a relancés : 12% de part d'audience en moyenne sur la saison, pratiquement un million de personnes devant leur télé. Des records à 1,4 millions. Et des audiences en constante hausse depuis le démarrage de l'émission dans laquelle des anonymes viennent vendre un objet à des brocanteurs.

Le succès des enchères

Comment expliquer le succès de cette émission? C'est sans aucun doute lié à la fièvre de l'estimation du prix des choses. Les émissions d'enchère, souvent venues des Etats-Unis, ont envahi la télé. "Affaire Conclue", elle, est l'adaptation d'un format allemand, Bares für Rares. On aime s'intéresser au prix des choses, à l'évaluation de ce prix, c'est une tendance lourde à la télé.

Secrets de famille et vieux chapeaux

Mais je crois que la clé du succès est ailleurs. Les gens regardent cette émission comme ils vont à des vide-greniers. Quand on y pense, c'est dingue : à une époque où tout s'achète sur Internet, les brocantes et les "foires à tout", partout en France, sont toujours noires de monde. On n'y va pas forcément pour acheter, d'ailleurs, mais parce que tous ces trucs à vendre racontent des histoires. On a l'impression d'entendre des secret de famille dans ces casseroles et ces vieux chapeaux. On imagine la vie d'avant de toutes ces babioles. C'est parfois un peu indécent d'ailleurs, les gens déballent leur vie privée sur les étals des vide-greniers, mine de rien ! Je me souviens d'un gars qui vendait un livre de développement personnel de type "comment sauver votre couple" : j'avais hésité à lui demander si ça avait marché...

Le pari gagnant de France 2 cette saison, c'était donc ça : des objets qui nous racontent des histoires, sans avoir à attendre le week-end pour aller à un vide grenier. D'ailleurs, si ça vous dit, il y en a un à Saint-Pourçain sur Sioule dimanche prochain.

"Affaire Conclue", c'est sur France 2 à 16h20.