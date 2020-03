Que vous soyez célibataire ou en couple, cette série vous fera sans doute hurler de rire. Soyons honnête : le confinement met l'amour à rude épreuve ! Une bonne dose de cynisme et d'humour cru vous fera le plus grand bien. "Mouche" est disponible sur My Canal pour les abonnés.

Camille Cottin dans la série "Mouche" de Canal + © © Banijay Studios France/ Mascaret Films/ Canal+

Plongeons dans la vie quotidienne d’une jeune femme qui a toutes les qualités : elle est immature, égoïste, mal élevée, névrosée, cynique surtout - délicieusement cynique. Et diablement attachante. C’est l’héroïne de Mouche, incarnée par Camille Cottin.

« Mouche » est porté par un humour noir dévastateur et absolument aucun romantisme. Que vous soyez célibataire ou en couple, je suis sûre que ça vous fera hurler de rire, parce que, on va pas se mentir, le confinement met l'amour à rude épreuve ! Même chose pour les relations familiales, d’ailleurs : si vous avez peur que vos frères et sœurs vous manquent, ces temps-ci, vous devriez aimer la relation passive-agressive que l’héroïne de cette série entretient avec sa sœur parfaite. Elles se haïssent, elles s’adorent, c’est un vrai régal.

"Mouche" : l’adaptation d’une série britannique, "Fleabag"

Plus qu’une adaptation, c’est carrément une photocopie ! Plan par plan, réplique par réplique (ou presque), Canal Plus a dupliqué ce bijou britannique écrit et interprété par Phoebe Weller-Bridge. Alors évidemment, si vous avez déjà vu Fleabag, ça a assez peu d’intérêt. Mais pour tous les autres, ce remake français saura vous séduire. Il y a le charme et l’humour de la série originale, mais sans les sous-titres. Et puis on s’attache peut-être plus facilement à ce personnage parisien qu’à son double londonien même si l’humour, en l’occurrence, est très anglais.

Pour la petite histoire, sachez que Fleabag est l'une des séries favorites de Barack Obama… mais c’est sans doute parce que le personnage, dans l'un des épisodes, se masturbe en regardant un discours de l’ancien président américain, ce qui déclenche d’ailleurs une rupture. Dans l’adaptation française, la scène en question repose sur un discours de... Benoit Hamon.

Le casting de la version française est impeccable : Camille Cottin, donc, mais aussi Anne Dorval, formidable dans le rôle de l’odieuse belle-mère. Et ce qui est très savoureux, dans cette série, c’est que le quatrième mur - comme on dit au théâtre - a été détruit : l’héroïne s’adresse régulièrement à nous, les spectateurs, sans que les gens autour d’elle n’entendent. Résultat, elle dit à voix haute des choses que personne jamais n’oserait dire : c’est acide et cru, mélancolique, hilarant.

"Mouche", "Fleabag" ou les deux ?

Cela étant, on a évidemment le droit de préférer l’original à la photocopie. Sachez que les deux saisons de Fleabag sont disponibles sur Amazon Prime Vidéo. Le conseil, finalement, c’est de regarder les deux ! Tous les épisodes de Mouche et tous les épisodes de Fleabag. Neuf heures de programme ! Mais on ne manque pas de temps, en ce moment... Vive le confinement !