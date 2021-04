Ce soir à 22h25, Arte diffuse « Où sont les milliards de Kadhafi ? » Un documentaire signé Misha Wessel et Thomas Blom.

Un documentaire aux allures de thriller politique. L’histoire commence il y a plus de dix ans. Fin 2010. Quelques mois avant le soulèvement libyen qui entrainera sa chute, Mouammar Kadhafi eut l’idée de faire sortir du pays une partie de sa richesse. Comme s’il sentait que la fin de règne était proche.

12,5 milliards de dollars quittèrent ainsi la Libye du jour au lendemain. Et le pire dans tout ça, c’est que cet argent, il n’appartenait pas vraiment à Kadhafi. Le dictateur tirait juste profit de l’importante manne pétrolière du pays. Cet argent, en réalité, appartenait au peuple libyen.

Du coup, après la chute de Kadhafi, quand le gouvernement de transition pris le pouvoir : panique à bord. Vous imaginez ? 12,5 milliards de dollars se baladent à l’étranger depuis des mois, au nez et à la barbe de la Libye. Il faut absolument les récupérer. Ce documentaire s’intéresse à cette opération spéciale. À la manière dont le gouvernement libyen a fait travailler un consortium d’experts allant de l’espion au marchand d’armes pour tenter de récupérer ce magot.

Ils ne parviennent pas à le retrouver mais on en sait un peu plus sur la trajectoire de ces milliards. Au départ, ils ne se sont pas disséminés. L’intégralité de la somme a atterri en Afrique du Sud fin 2010. Pourquoi l’Afrique du Sud ? Parce que Kadhafi nouait des liens très forts avec ce pays depuis de nombreuses années. C’est lui notamment qui a financé la première campagne électorale de Nelson Mandela. On le sait peu mais les deux dirigeants furent vraiment intimes.

Kadhafi a donc pu compter sur ses soutiens sud-africains pour veiller sur son argent. Et même pour l’utiliser dans son intérêt. On apprend dans ce documentaire que le gouvernement de Jacob Zuma a tenté de sauver Kadhafi en l’exfiltrant de Libye. Sans succès.

On apprend aussi que des mercenaires sud-africains ont été embauchés pour combattre en Libye. Vous verrez dans ce film l'un d'eux se confier pour la première fois.

La force de ce documentaire, ce sont ces témoins.

Ceux qui font partie de cette opération, notamment. Des personnages étranges, hauts en couleur, aux parcours atypiques. Ils ont tous leurs secrets et leurs torts dans cette affaire. Ils ont vu dans cette aventure certains de leurs camarades se faire abattre, d’autres se faire enlever.

On a parfois l’impression d’avoir affaire à des méchants de James Bond sauf qu’ils sont bien réels. Et d’une certaine manière, ils tirent tous profits de la guerre. C’est ce qui rend ce film glaçant.

« Où sont les milliards de Kadhafi ? », à voir ce soir à 22h25 sur Arte ou à n’importe quel moment sur arte.tv.