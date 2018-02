Drake, icône de la pop mondiale, 40 millions d'abonnés sur Instagram. Un chanteur à succès : c'est simple, tous ses titres sont des tubes. Son dernier single, God’s Plan, bat des records de téléchargement sur Apple et Spotify.

God’s Plan, le plan de Dieu en français. Alors je sais ce que vous allez me dire Hélène. Pourquoi parler de musique dans une chronique consacré aux écrans ? Et bien parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la musique se consomme avec les yeux, sur YouTube.

D'après un sondage récent, 70% des internautes cherchent d'abord sur YouTube quand ils veulent écouter un morceau de musique.

D'ailleurs, sur cette plateforme, il faut savoir que la musique est de loin le contenu le plus visionné

Et ça, les maisons de disque le savent. On investit de plus en plus d'argent dans les clips musicaux puisqu'on sait que c'est aussi cela qui fait la force un tube en 2018. Et on essaye de faire de ces courtes vidéos de véritables événements.

C'est ce qu'a tenté de faire Drake avec le clip de God's Plan...

Exactement. Drake disposait d'un budget d'un million de dollars pour ce clip. Et vous savez ce qu'il a décidé de faire ? Se filmer en train de redistribuer l'intégralité du budget du clip à la population des quartiers défavorisés de Miami.

Dans ce clip, on peut donc voir Drake en train de donner des liasses de billets à une mère célibataire, à une fille en fauteuil roulant et même à un bébé. On le voit financer les études d'une jeune noire, offrir une voiture à une autre, entrer dans un supermarché avec un mégaphone pour annoncer qu'il allait payer pour tout le monde.

Bref, un acte de générosité très bling-bling qui divise les Etats-Unis

D'un côté, il y a ceux qui trouvent le clip indécent, Drake populiste à souhait et qui pensent qu'il ne devrait pas pouvoir faire sa promotion sur le dos de la misère. De l'autre, il y a ceux qui saluent le geste et qui auraient bien voulu que Drake leur achète un nouveau monospace.

Et puis, il y a ceux qui constatent le phénomène avec intérêt.

Car Drake est le produit de son époque

À l'heure où tout doit être liké, partagé, retweeté, le chanteur a créé un concept : la philanthropie virale. En un week-end, la vidéo a été vu plus de 20 millions de fois. Le God's Plan a fonctionné.

Le clip de Drake