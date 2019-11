Prêts pour le Burger de la Mort ? Le jeu hilarant revient pour une saison 4 sur TMC. Alain Chabat animera une émission par semaine jusqu’à Noël, avant une nouvelle pause jusqu'au printemps.

Il est à la coule, Alain Chabat : il fait sa rentrée des classes le 20 novembre, alors que son émission est partie en vacances début juin. C’est ce qui s’appelle jouer avec les nerfs de ses fans ! Non, c’est sans doute une façon d’alimenter la rareté, pour continuer à représenter un événement. Burger Quiz est de retour ce mercredi 20 novembre à 21h15, sur TMC. Alain Chabat anime uniquement la première émission, le deuxième service est assuré par Jean-Paul Rouve. Et le jeu devrait s’interrompre à Noël pour reprendre au printemps. Bref, c’est une saison 4 en pointillés qui démarre, mais ne boudons pas notre plaisir !

Vous connaissez le principe de Burger Quiz. Deux équipes s’affrontent pour gagner des « miams », les « ketchup » face aux « mayo ». De chaque côté, il y a un anonyme et deux célébrités (cette semaine, on verra notamment Gérard Darmon, Alison Wheeler, Sandrine Kiberlain ou Vincent Dedienne). Et il faut répondre à des questions. Voici quelques exemples tirés de l'épreuve "Burger de la mort" :

Comment s'appellerait la Tour Eiffel si Gustave Eiffel s'était appelé Gustave Rista ? Dites un mot que vous ne connaissiez pas avant de l'inventer à l'instant. Vrai ou faux : les poissons se soufflent un peu sur la nuque avant d'aller dans l'air ?

Foutraques, absurdes, amusantes ou à pleurer de rire, souvent en dessous de la ceinture : les questions sont un régal. Et même quand elles tombent à plat, c’est drôle : parce que les candidats le soulignent, évidemment. Tout le sel de cette émission réside dans les questions. Pour les écrire, il y a une équipe de cinq auteurs autour d’Alain Chabat, dans laquelle on trouve d’ailleurs son fils, Max Chabat.

Ce qui est très fort, c’est qu’il n’y a pas seulement des vannes. Enfin, si, les questions sont toutes drôles mais elles s’appuient sur des vraies informations. Tout cela est très documenté ! Grâce à Burger Quiz, j’ai appris par exemple que l’ensemble des dents s’appelait non pas la dentition mais la denture. J’ai appris aussi que Moby, le célèbre chanteur, a choisi ce pseudo parce qu’Herman Melville, l’auteur de Moby Dick, est son arrière-arrière-arrière grand-oncle. J’ai appris qu’il existe, au Japon, un festival du pénis : une fête religieuse qui se déroule chaque année au printemps pour célébrer la fertilité : le « kanamaru matsuri ». Tout est vrai, certifié par « le grand Miam » ! Il ne sert à rien de retenir ces informations, il y a peu de chance qu’elles vous servent un jour. Mais après tout, cela forge une forme de culture générale. Pourquoi se priver d’un si bel alibi ?

Burger Quiz, saison 4 : rendez-vous sur TMC à 21h15 le mercredi 20 novembre.