Ce long-métrage qui va être rediffusé lundi après-midi sur TF1 symbolise parfaitement la période que nous vivons actuellement.

Je crois que c'est LA comédie de Noël par excellence. Un film qui est tellement passé à la télé en période de fêtes qu'il fait désormais partie de mes petites traditions.

Pour moi, un Noël sans Maman j'ai raté l'avion !, ce n'est pas vraiment un Noël. Et mon défi aujourd'hui, c'est de vous convaincre de revoir à nouveau un film que vous avez sans doute déjà vu des dizaines de fois

Et bien, j'y ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il est essentiel de revoir Maman j'ai raté l'avion ! en ce moment. Parce que c'est un film qui est sorti il y a tout pile 30 ans mais qui raconte merveilleusement bien ce qu'on a vécu en 2020.

J'explique pour ceux qui sont passés à côté de ce film jusque-là. C'est l'histoire de Kevin McCallister, un gamin de 8 ans qui se retrouve seul chez lui. Ses parents l'ont oublié et sont partis en voyage sans lui. Oui, oui, ça peut arriver.

Voilà donc un jeune garçon qui doit vivre seul, isolé, confiné dans cette grande maison bourgeoise, à attendre que le temps passe.

Alors que fait un enfant quand il est seul enfermé chez lui ? Et bien, il fait exactement comme nous en mars dernier : il se goinfre en regardant des films. Des chips, des glaces, des pizzas, tout y passe.

Et puis à un moment donné, il prend conscience, comme nous, que tout ceci ne va pas durer éternellement. Que ce cocon n'est qu'éphémère et qu'il va devoir faire face à l'adversité, au monde extérieur et à ses peurs.

Et si cette année, nous avons dû faire face au coronavirus. Kevin McCallister lui, se retrouve à devoir combattre deux cambrioleurs. Pas masqués mais drôlement bien interprétés par Daniel Stern et Joe Pesci. Joe Pesci, qui est incroyable dans ce rôle de voyou raté.

Et le petit Kevin leur mène la vie dure...

Les cambrioleurs se font martyriser par le garçon pendant une bonne partie du film. Ça donne des scènes gaguesques devenues tellement cultes qu'on a trop vite tendance à résumer Maman j'ai raté l'avion ! à une succession de chutes et de cabrioles.

Mais Maman, j'ai raté l'avion !, c'est bien plus que cela. C'est un film sur la famille et sur ce qu'elle a d'imparfait.

Kevin McCallister est une tête à claques. Un "vaurien" comme dirait son oncle. Et ses parents sont sans doute les pires parents du monde. Qui oublie son fils avant d'aller en vacances, sérieusement ?!

Mais il y a des moments où l'on aime être près des siens. Et même si Kevin rêvait d'être seul, quand il se retrouve à l'être vraiment pour Noël, et bien c'est la sinistrose.

Ça nous rappelle l'époque, hein... Bref, si vous êtes loin de vos proches pour ces fêtes un peu particulières, regardez-le, ça va vous faire du bien. Et si vous êtes en famille, regardez-le aussi. 30 ans après sa sortie, il est toujours aussi efficace sur les plus petits.

► Maman, j'ai raté l'avion ! à 16h50 sur TF1.