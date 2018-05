Détour du côté des chaînes des télévisions maghrébines où l'on célèbre depuis la semaine dernière le Ramadan...

Choumicha © capture d'écran

Pour ces chaînes, le Ramadan est un enjeu énorme. C'est la période de l'année où les téléspectateurs sont le plus nombreux. La journée, ces derniers ont faim et tuent le temps devant la télé et le soir, ils sont en famille et ils mangent... devant la télé.

Pour les chaînes, c'est le jackpot. On estime que leurs revenus publicitaires durant ce mois augmentent de 60%.

Et à ma grande surprise, on retrouve très peu de programmes religieux à la télévision durant ce mois. Le soir, lors de la rupture du jeûne, les chaînes proposent des séries événements et de bons gros divertissements.

La journée, elles inspirent les repas du soir avec une foule d'émissions de cuisine. Et la star des fourneaux, au Maghreb, ce n'est pas Maïté, ce n'est pas Cyril Lignac, c'est elle : Choumicha Chaffay. Elle est marocaine et elle est actuellement le visage de la chaîne culinaire algérienne Samira TV. Alors vu d'ici, on ne s'imagine pas à quel point c'est une icône au Maghreb. Là-bas, elle est l'équivalent d'une Oprah Winfrey, un modèle pour toute une jeunesse. Et son aura traverse même la Méditerranée. En ce moment, elle est le visage d'une campagne publicitaire pour une marque de couscous en France et elle a même été reconnue comme l'ambassadrice de la cuisine du Maghreb par CNN.

Et pendant le Ramadan, les recettes de Choumicha sont multi-rediffusées sur Samira TV. Il faut dire que sa cuisine - mélange de plats traditionnels et de techniques modernes - trouve tout son sens dans un mois où l'on renoue avec les standards de la gastronomie maghrébine.

Je vous conseille sa recette du sfenj. Je ne l'ai pas testée mais la vidéo me fait saliver. Pour être honnête, le sfenj et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Alors pour ceux qui n'ont jamais goûté de sfenj, dites-vous que c'est le donut d'Homer Simpson qui aurait un peu trop baigné dans l'huile. Je crois qu'on ne peut rien trouver de plus calorique. Et c'est ça qu'on aime.

Vous pouvez découvrir Choumicha sur Samira TV, une chaîne disponible sur toutes les box ADSL mais aussi sur sa chaîne YouTube où elle compile toutes ces recettes.