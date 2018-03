Un trentenaire un peu paumé a découvert sur le tard qu’il avait un fils de quinze ans. « Irresponsable » revient pour une saison 2 hilarante et très touchante, à voir sur OCS.

Une série française et drôle : avouez que ce n’est pas très fréquent. « Irresponsable », série diffusée sur OCS, c’est l’histoire d’un Tanguy qui découvre qu’il est papa ! Julien, la trentaine, a dû retourner vivre chez sa mère parce qu’il n’avait plus un rond. Dans sa ville natale, il tombe sur son amour d’adolescence, Marie, qui lui apprend qu’elle a un fils de 15 ans. Et le père c’est lui ! Voilà pour la saison 1. Julien, dont le quotidien se résumait à jouer à des jeux vidéo et à fumer des joints, a dû devenir adulte en accéléré. Au début de la saison 2, diffusée sur OCS depuis quelques jours, Julien commence un boulot de pion à mi-temps dans le collège où Marie est prof.

Humour irrésistible

La grande réussite de cette série tient dans la finesse du scénario et des personnages : Julien, ce type un peu maladroit, un peu paumé, qui pourrait sembler caricatural est en fait très subtil et très attachant. Il a un humour nonchalant irrésistible (notamment quand il explique à une fille, pour la draguer, qu’il souffre du syndrome de la Tourette inversé : il crie des trucs gentils sans pouvoir s’en empêcher, c’est très handicapant au quotidien !)

Bienvenue à Chaville

Julien est interprété par Sébastien Chassagne, qui crève l’écran, dans cette série. Il a d'ailleurs obtenu un prix d’interprétation au dernier festival de la fiction télé, à Luchon. Les épisodes font 25 minutes chacun et j’aime autant vous prévenir : c’est addictif ! C’est très fort, d’ailleurs, parce qu’il n’y a pas d’enquête, pas de flic, pas de course-poursuite ni de gros méchant (encore que… Maillard, le prof de maths, est délicieusement sadique). Une écriture fine, très rythmée et un décor qui dépeint à merveille la vie quotidienne. Parce que cette série se passe à Chaville, en région parisienne : une de ces banlieues qu’on appelle "dortoir" et où prétendument il ne se passe rien. Les dialogues y sont pour beaucoup, aussi, dans cette impression générale de naturel. Un humour transgressif sans jamais être lourdingue, des comédiens épatants : c’est vraiment un gros coup de cœur.

« Irresponsable », série à voir sur OCS (pour les abonnés). Et la saison 1 est disponible gratuitement sur le site de TV5 monde.

Regarder la bande annonce de la Saison 1 d'Irresponsable :