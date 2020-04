Tous les soirs à 19h50, plus d'un million de personnes se rassemblent devant les Marseillais aux Caraïbes sur W9. Depuis le début du confinement, les records d'audiences s'enchaînent pour cette émission de télé-réalité. Ça a attisé ma curiosité et j'en suis devenu totalement accro.

Les Marseillais aux Caraïbes : Redwane Telha est accro et nous raconte pour quoi © Capture d'écran : https://www.youtube.com/watch?v=hzQMLHVjV7A

Pardonnez-moi mais j'ai cédé au pire de la télé-réalité. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. C'est arrivé très vite mais désormais, je ne loupe plus aucun épisode des Marseillais aux Caraïbes.

Le concept

Une émission qui n'a pourtant aucun intérêt. L'idée est de rassembler des caricatures de Marseillais, les envoyer en slip au bout du monde et suivre leurs disputes et leurs amourettes. Aucun intérêt je vous dis, j'ai franchement honte de moi... J'étais pourtant le premier à penser qu'on en avait fini avec ce genre d'émission et voici que je me passionne pour la vie d'Alix, de Paga et des autres.

J'ai cru au départ que c'était un effet de cette étrange période. Ou du moins, j'ai tenté de m'auto-persuader que le fait de ne plus interagir avec personne m'avait poussé à me passionner pour les engueulades de ces jeunes gens très bruyants.

Mais je me dois d'être honnête... Ça n'a rien à voir avec le confinement, c'est juste que ça me plait. C'est drôle, c'est bien produit, il y a tout un tas de rebondissements et les personnages sont toujours surprenants.

Une image bien maîtrisée

Oui, je parle bien de personnages parce qu'on est loin de la télé-réalité d'antan où les candidats étaient pleinement eux-mêmes et se retrouvaient au cœur d'une machine qu'ils ne maîtrisaient pas.

Dans les Marseillais, on a affaire à des professionnels de la télé-réalité. Qui maîtrisent parfaitement leurs images médiatiques, qui savent qu'ils doivent être les plus caricaturaux possibles pour faire parler d'eux et ainsi revenir lors des prochaines saisons.

Ils ne sont plus des candidats de télé-réalité. Ils sont les personnages d'un show atrocement régressif. Mais un show qu'on prend plaisir à regarder. Alors oui, ce n'est pas ce qu'il y a de plus stimulant mais ce n'est pas grave. En ce moment, on souffre déjà assez alors on ne devrait pas se culpabiliser. Et ça ne vous empêche pas, le reste du temps, de regarder de bonnes séries ou des docs passionnants.

Bref si vous suivez les Marseillais, faites comme moi : assumez, prenez votre pied ! Et si vous ne suivez pas, rassurez-vous : vous ne loupez rien !

► Les Marseillais aux Caraïbes, tous les soirs à 19h50 sur W9.