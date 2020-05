C'est un magnifique projet porté l'actrice Sylvie Nordheim que nous propose de découvrir LCP. Offrir à des détenus de Fresnes la possibilité de jouer une pièce de théâtre sur la scène du Théâtre de l'Odéon

"Le Grand Jour. De la prison à l'Odéon", à voir ce soir à 20h30 sur LCP.

Ce documentaire nous montre tout : de la constitution du groupe lors des premiers ateliers jusqu'à la représentation de leur pièce devant 800 personnes.

De la prison à l'Odéon, tout n'est pas rose. Il y a forcément des difficultés. Des incompréhensions, des tensions, des frictions... Une bagarre éclate même au bout de quelques ateliers et l'un des détenus est contraint d'abandonner.

Il y a aussi les difficultés liés à l'appropriation du texte. On insiste la dessus dans le doc : la population carcérale n'est pas toujours à l'aise avec la langue. Ni avec la lecture ni même avec l'oralité.

Alors, je dois vous dire que ce documentaire m'a particulièrement touché. Parce qu'on l'entend assez clairement dans cet extrait mais on sent une vraie fragilité chez ces prisonniers.

Et ça tranche avec l'image de grand gaillard et de gros dur qu'on peut avoir d'eux

On a tendance à l'oublier quand on voit des documentaires sur le milieu carcéral mais ce sont des hommes qui sont dans ces cellules. Avec des failles, des blessures et des parcours de vie parfois bouleversants.

Ou l'oublie parce que les conditions d'incarcération ont tendance à déshumaniser mais ils sont bien plus que des crimes et des casiers judiciaires. Et je trouve qu'on le voit assez bien dans ce film. Sans pour autant tomber dans l'angélisme, il redonne de la chair à ces détenus.

Et au fil du projet, on finit par s'attacher à eux. On est donc forcément bouleversé quand le juge d'application des peines décide de refuser certaines autorisations de sortie, qui empêchent deux aspirants acteurs de se produire sur la scène de l'Odéon.

Passé ces moments difficiles, c'est un très beau doc que vous verrez ce soir sur LCP.

Seul bémol : on aurait aimé voir plus de théâtre, pourquoi pas la captation intégrale de leur performance sur la scène de l'Odéon ? Pas grave, ça reste un doc plein de vie, plein d'espoir. Un doc qui casse nos préjugés et nos idées reçues. Bref, un doc qui fait du bien.

