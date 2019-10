À la télé ce soir : le retour de la NBA, le championnat de basket-ball américain. Après cinq mois de trêve estival, cinq mois sans le moindre match, cinq mois de déprime pour tous les fans de ballon orange, ça y est, on peut le dire, le plus beau spectacle du monde est de retour.

On va pouvoir revoir du basket tous les soirs à la télé.

Se sentir au plus près du terrain et des baskets des joueurs

Sur un match de NBA, les caméras sont partout et ça se ressent à l'image. Tout est fait pour que le téléspectateur se sente au plus près du terrain. Ça passe aussi par le son. La NBA allant même parfois jusqu'à équiper certaines de ses stars de micros pour tout entendre du match.

Et puis le sport en soi s'est adapté aux contraintes de la télévision. On a multiplié les temps morts pour permettre aux chaînes d'y glisser de la publicité. Et certains ralentis de séquence de jeu sont même sponsorisées par des marques.

Un match de basket américain, c'est un vrai show télé

Un show que moi, fan de basket et de télé, je ne louperais pour rien au monde.

Au détriment de mon sommeil puisque décalage horaire oblige, les matchs sont diffusés en plein milieu de la nuit en France...

Mais ça vaut le coup, je vous jure. Pour voir LeBron James faire des passes à ses coéquipiers des Los Angeles Lakers, je suis capable de ne plus dormir du tout. Et je ne suis pas le seul dingue à sacrifier une partie de ses nuits pour du basket. En France, des dizaines de milliers de personnes aussi barges que moi allument tous les soirs beInSport pour une dose nocturne de NBA.

Puisqu'il faut le dire, ces dernières années, on a un regain incroyable d'intérêt pour cette compétition en France. Et ça, la NBA en est bien consciente et compte bien nous récompenser cette saison.

D'abord, en programmant de plus en plus de matchs très tôt le week-end pour que les fans européens puissent les regarder à un horaire respectable. Ça commence ce samedi, on pourra voir mon équipe de cœur, le Heat de Miami, à 23h, heure française. Pour mon sommeil, ça change tout.

La NBA va organiser pour la première fois de son histoire un match officiel à Paris

Ce sera en janvier. Les Bucks du grec Giannis Antetokoumpo vont affronter les Hornets de notre français Nicolas Batum. Les places seront en vente dès demain.

En attendant, le début de cette saison c'est ce soir et ça commence avec les Raptors, champions en titre, qui affronteront les Pelicans. Je ne sais pas si ça vous parle mais si la nuit prochaine vous faites une insomnie, allumez beIN Sports et pensez à moi, vivant pleinement devant mon écran mon rêve américain.

La NBA est de retour cette nuit, à partir de 2h00 du matin sur beIN Sports.