Aujourd'hui, Capture d'écrans troque sa télécommande pour une manette de Playstation puisqu'on parle de Twitch !

Twitch, c'est une plateforme de vidéos sur Internet où des millions de personnes se filment en train de jouer à la console.

Le rendu image est efficace. Dans les trois quarts de l'écran, il y a la partie de jeu vidéo en cours et dans un coin, il y a le visage du joueur qui parle à ses "viewers", ces internautes qui le regardent.

Et ces gens-là sont encore plus nombreux que ceux qui jouent. Des centaines de millions de personnes se sont déjà connectés à Twitch pour regarder une partie. Et ils en ont totalement accros. On comptabilise déjà plus de 2 milliards d'heures de vidéos visionnées sur la plateforme depuis le début de l'année 2018. 2 milliards d'heures... Juste pour vous donner un ordre d'idée, mis bout à bout, ça représente plus de temps que l'existence même de l'espèce humaine...

Et parmi cette foule de contenus, il faut bien évidemment regarder des vidéos de Fortnite. Le jeu auquel joue tous les jeunes, et les moins jeunes, en ce moment.

Fortnite est un jeu gratuit, qui se joue en ligne, disponible sur PC, Mac consoles. Le concept est simple : vous êtes parachuté sur une île avec 99 autres joueurs. Il y a des armes. Vous devez être le seul survivant.

Fortnite, c'est le carton d'audiences du moment sur Twitch. Le jeu le plus regardé de l'histoire de la plateforme. Allumez Twitch à n'importe quelle heure de la journée et vous y trouverez des centaines de parties en direct.

Si vous avez un peu de chance, vous pourrez même tomber sur une partie animée par une célébrité.

Car outre-Atlantique, les peoples jouent à Fortnite... Les basketteurs de la NBA s'y affrontent en ligne, armes à la main, et la popstar Drake a même rassemblé plus de 600 000 personnes en même temps devant sa partie de Fornite. Un record pour Twitch.

Et pour ceux qui sont à la recherche de parties en français, il faut savoir que les YouTubeurs préférés de vos enfants se ruent en ce moment sur Twitch pour jouer à Fortnite. Squeezie, notamment.

Des Youtubeurs qui migrent sur Twitch... C'est peut-être anecdotique pour vous mais ça pourrait considérablement impacter le marché des contenus audiovisuels à l'avenir.

Rappelons que YouTube appartient à Google et que Twitch appartient à Amazon. Rappelons aussi que Facebook est en train de lancer Facebook Watch, sa propre plateforme de vidéos, et qu'Apple y pense aussi.

Voilà donc les GAFAs au grand complet qui vont s'affronter sur le marché de la vidéo en ligne. Et peut-être qu'à la fin, comme dans Fortnite, il n'en restera qu'un.

D'ici là, vous pouvez regarder des parties de Fortnite sur www.twitch.tv