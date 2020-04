Aujourd'hui à 13h35, Arte diffuse True Grit. Un film des Frères Coen sorti en 2010...

Hailee Steinfeld et Jeff Bridges dans "True Grit" © Paramount Pictures France

Le premier western des Frères Coen qui se sont amusés avec True Grit à adapter un roman de Charles Portis. Roman qui avait d'ailleurs déjà été porté à l'écran en 1969 par Henry Hathaway qui en a fait un grand classique du cinéma western... Cent dollars pour un shérif, avec - on s'en souvient - John Wayne.

Dans la version des Frères Coen, pas de John Wayne mais un acteur que leurs fans connaissent bien : Jeff Bridges, l'inoubliable Dude dans The Big Lebowski, sans doute LE personnage le plus culte de toute leur cinématographie. L'emblème du cool pour toute une génération.

Dans True Grit, il enfile les bottes d'un personnage bien différent. Il joue un marshall de l'Arkansas. Un chasseur de prime taiseux qui se retrouve embauché par une adolescente téméraire qui veut venger son père, assassiné quelques jours plus tôt.

Un film surprenant quand on connait la filmographie des Frères Coen. On aurait pu s'attendre qu'ils se jouent des codes du western. Qu'ils y injectent de l'absurde, véritable caractéristique de leur cinéma.

Sauf qu'ils ont fait tout l'inverse. Avec True Grit, ils ont réalisé un vrai film de western. Respectant tous les codes du genre. On y retrouve les héros solitaires au milieu de grands espaces, les pendaisons en place publique mais aussi la fameuse traversée de la rivière à cheval. Sans oublier, bien sûr, le face-à-face avec les brigands.

Et surtout, les Frères Coen ont fait le choix de respecter le genre. De ne pas s'en moquer. Et de ne pas sortir des clous. On est loin des Huit Salopards de Tarantino sortie quelques années plus tard, beaucoup plus excitant car plus audacieux. Non, on sent qu'avec True Grit, eux ont tenu à faire honneur à ce cinéma là en refusant toute prise de risque. Certains trouveront le film un peu trop lisse.

Ce n'est sans doute pas la plus grande œuvre des Frères Coen... Mais à mon sens, ça reste un film à voir. Ne serait-ce que pour le personnage de Mattie Ross, cette jeune adolescente vengeresse interprétée par Hailee Steinfeld...

La jeune actrice est d'ailleurs exceptionnelle dans ce film. Et on reste bouche bée quand on pense qu'elle n'avait que 13 ans au moment du tournage.

Elle fait honneur à ce personnage qui est si fort, si complexe. Cette jeune enfant qui est contrainte de grandir trop vite pour faire face à ses responsabilités. Parce qu'elle doit sauver l'honneur de sa famille. Parce qu'elle doit venger son père.

Et elle est prête à tout pour cela : même à se confronter à un monde d'hommes. Un monde qui ne la considère pas tout à fait comme une jeune femme. Mais pas tout à fait comme une enfant non plus. Et les Frères Coen racontent avec subtilité toute la complexité des relations qui la lient aux hommes qu'elle croise dans sa quête de vengeance.

True Grit est un formidable récit sur l'adolescence et sur le passage à l'âge adulte. Alors, si vous pouvez le voir en famille avec des ados, c'est encore mieux.

True Grit des Frères Cohen, à 13h35 sur Arte...

Et pour ceux que ça intéressent, Cent dollars pour un shérif avec John Wayne est disponible sur OCS Go.