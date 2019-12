Durant toutes les vacances scolaires, Canal+ diffusera en clair à 19h55 une version télévisée du célèbre jeu de cartes.

Avez vous déjà joué au Kem's ? Pour ceux qui n'ont pas eu d'enfance, je vous explique le principe du jeu : deux équipes de deux joueurs s'affrontent cartes en main. Chaque participant a 4 cartes. Il y a 4 cartes posées sur la table que l'on peut échanger avec celles que l'on a déjà.

Le but du jeu : avoir en main 4 cartes identiques et faire comprendre à son partenaire que l'on a réussi en faisant un signe discret. Ça peut être un clin d’œil, un mot, un geste. Quand il a compris, le partenaire crie "Kem's" et l'équipe gagne donc un point.

Attention, si le signe est trop visible et que l'équipe adverse comprend que l'un des joueurs a les 4 cartes, elle peut crier "Contre Kem's" et dans ce cas, le point va à l'équipe adverse.

Et de ce jeu, Canal+ en a fait une émission que vous pourrez voir dès ce soir et ce durant toutes les vacances scolaires à l'heure du dîner. Cette version du Kem's est animée par Ramzy Bedia, le Ramzy d'Éric et Ramzy.

Duo qui a marqué l'humour ET la télévision française puisqu'ils ont longtemps été considéré comme de bons clients. Des invités parfaits pour les plateaux de télé puisqu'ils font le show en permanence.

Et vous savez quoi ? On retrouvera le duo ce soir puisqu'Eric Judor sera l'invité de la première de Kem's en compagnie d'Hafid Benamar, de Florence Foresti et de Manu Payet.

Un joli casting qui ne fait malheureusement pas oublier la faiblesse du concept. Ça n'a que très peu d'intérêt de voir des gens s'échanger des cartes à la télé. D'ailleurs, si on n'a jamais fait d'émission autour du Uno ou de la Bataille, ce n'est peut-être pas pour rien.

Je vous conseille tout de même de regarder Kem's ce soir. Et ce pour une et une seule raison : la sympathie duo Eric et Ramzy.

Ils sont là, au milieu de ce plateau, et ils nous régalent parce qu'ils se régalent. On sent qu'il y a chez eux le plaisir de se retrouver et de faire des conneries ensemble. Leur duo transpire l'authenticité et l'amitié réelle.

Moi, devant mon écran, je me suis amusé. De toute manière, il suffit qu'Eric et Ramzy se marrent ensemble pour que je me marre à mon tour.

L'impression de revoir de vieux potes de télé le temps d'une soirée. De partager un bout de leur complicité. Et ça c'est bien plus fort que n'importe quel concept télévisé.

Et pour les fans du duo Eric et Ramzy, sachez qu'au printemps, ils animeront ensemble un late show hebdomadaire sur Canal+.

Kems animé par Ramzy Bédia, c'est à voir ce soir à 19h55 en clair sur Canal +.