Vous ne savez pas quoi préparer pour le réveillon ? Pas de panique. M6 diffuse tous les soirs à 18h45 une émission qui nous apprend à cuisiner : "Tous en cuisine, menus de fêtes" avec Cyril Lignac.

C’était un des grands succès télé du premier confinement. Tous en cuisine, l’émission qui nous apprenait à faire des petits plats quand on était à court d’idées revient pour les fêtes. On va pouvoir faire les beaux devant nos proches avec des recettes simples à exécuter mais qui donnent un super résultat.

Elle a eu ça de bien, hein, cette année. La France entière s’est remise derrière les fourneaux. Moi, par exemple, j’ai appris à faire une omelette du feu de dieu. Ne vous moquez pas, en cuisine comme dans tout, ce sont les choses simples en apparence qui sont en réalité les plus compliquées.

Bref, cette période nous a permis de renouer avec le plaisir de cuisiner en famille. Et ça, M6 l’a bien compris en lançant Tous en cuisine en mars dernier.

Le concept : Cyril Lignac est chez lui, dans sa cuisine, en train de faire une recette. En duplex, des célébrités et des Français qui suivent ses conseils en direct et qui, la plupart du temps, galèrent un peu.

Alors pourquoi aime-t-on autant cette émission ?

Je ne vais pas redire à ce micro ô combien je suis fan de Cyril Lignac mais je pense que sa sympathie y joue énormément.

Et puis, il y a aussi autre chose. Ce programme nous permet de revenir à l’essentiel. Aux produits. Aux gestes. Aux petites astuces. A la cuisine telle qu’on la pratique tous. Et mine de rien, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu droit à ça à la télé.

Elle est loin l’époque de Maïté… Depuis la fin des années 2000, la cuisine à la télé n’est que concours et compétition.

Ça a commencé avec Un dîner presque parfait où les candidats vont manger les uns chez les autres puis notent les diners. A la fin, il y a un grand VAINQUEUR.

Ca a continué ensuite avec Masterchef, Le MEILLEUR pâtissier ou encore Qui sera le prochain GRAND pâtissier et bien évidemment… L’émission la plus connue dans cette veine là… Top Chef !

A la télé, la cuisine est devenue la chasse gardée "des master", des "meilleurs", des "top" chefs.

A tel point qu’il n’y avait plus d’espace pour les gens comme vous et moi, qui font superbement bien les omelettes mais dont les qualités de chef s’arrêtent là.

Avec ce type d’émission, la télévision nous montre le meilleur de la gastronomie

Et c’est une bonne chose de pouvoir voir cette cuisine qui fait la fierté de notre pays.

Mais quid de la petite cuisine ? La cuisine de nos foyers, la cuisine du quotidien.

Elle avait peu à peu disparu de nos écrans et c’est pour ça que j’aime tant Tous en cuisine.

Parce qu’elle la met à nouveau à l’honneur. Ici, on ne cherche pas la performance. On ne cherche pas à être le meilleur. On cherche juste à répondre à un besoin primaire : celui de manger. C’est tout et c’est déjà pas mal.

Et pour nous aider, on a un prof de luxe : Cyril Lignac. Qui ce soir nous apprendra SA recette de buche de Noël. Je dois vous avouer que j’en rêve. Si vous voulez la réaliser, la liste des ingrédients est sur le site de M6.

« Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril Lignac » tous les soirs à 18h45 sur M6.