Malone, trois ans, dit que sa maman n'est pas sa vraie maman.... Adaptation d'un roman à succès de Michel Bussi, la nouvelle série de France 2 est captivante malgré quelques lourdeurs.

Michel Bussi a décidément été repéré par la télé ! TF1 et M6 préparent des adaptations à l'écran de ses romans à succès. Et ce soir, sur France 2, sont diffusés les deux premiers épisodes de "Maman a tort", son best-seller publié en 2015. Une mini-série française en six épisodes, diffusés pendant trois semaines.

Malone, un enfant de trois ans, dit que sa maman n'est pas sa vraie maman, que la vraie est partie dans une fusée. Personne ne prend au sérieux ces paroles de gosses, sauf un psychologue scolaire qui va l’écouter, lui parler, le faire dessiner, jusqu’à se convaincre qu’il y a quelque chose de pas net dans la famille de Malone. Evidemment, les parents le prennent mal, ils ne veulent plus que le psy approche de leur enfant. Alors ce dernier va demander de l’aide à une commandante de police (jouée par Anne Charrier, formidable dans ce rôle : elle a d’ailleurs obtenu un prix d’interprétation au festival Séries Mania). Pascal Elbé figure aussi au casting, dans le rôle d’un autre flic.

Les parents ont-ils kidnappé cet enfant ?

Non mais vous croyez que je vais vous répondre ? C’est un polar, ça gâche tout si on en dit trop ! Peut-être est-ce un échange de bébé ? Ou alors le gamin affabule complètement. L’histoire est franchement captivante et vous tient en haleine, malgré quelques lourdeurs et quelques personnages qui sont un peu caricaturaux. Voilà une série française très bien fichue, ça mérite d’être souligné. A l’enquête policière se mêle une réflexion sur la mémoire des enfants, qui est passionnante.

Série tournée au Havre

Comme dans toute bonne série, il y a des intrigues parallèles, dont les fils vont se nouer les uns aux autres, notamment les autres enquêtes sur lesquelles travaille la commandante de police et ses histoires de cœur. Quelque chose me dit que si vous regardez les deux premiers épisodes ce soir, vous êtes partis pour regarder les six.

Une dernière raison de ne pas rater cette série? Le Havre. Maman a tort se déroule au Havre et la ville est particulièrement bien filmée par François Velle. Le décor n’est jamais un détail.

Maman a tort. Les deux premiers épisodes diffusés ce soir sur France 2 à 20h55. Les deux suivants mercredi prochain.