Vous savez, "Burger Quiz" c’est le jeu télé animé par Alain Chabat, culte pour toute une génération. Culte alors que l’émission n’a duré qu’une saison. C’était en 2001 et c’était sur Canal +. Et c'est ce soir et c'est sur TMC (et toujours avec Alain Chabat).

En 2001, moi j’avais 9 ans et deux émissions lancées cette année-là m’ont profondément marqué : d'un côté, Burger Quiz, donc, et de l'autre C dans l'Air.

Deux émissions qui n'ont rien à voir : l'une propose chaque soir sur France 5 un plateau débat de spécialistes sur des sujets d'actu et l'autre était un jeu complètement foutraque ou le seul but était de se marrer.

Pourquoi ces émissions ont marqué les esprits ?

Tout simplement parce qu'elles symbolisent deux visions de la télé diamétralement opposées.

Burger Quiz était animé par Alain Chabat, la quintessence de l'Esprit Canal. C'était toute la télévision des années 90 qui faisait de la résistance au nouveau millénaire.

Et la télé du nouveau millénaire, et bien c'était la télé de C dans l'Air. Une télé qui s'est imposé en force après le 11 septembre, où dans mes yeux d'enfant, tout est devenu d'un coup très sérieux. Le principe de C dans l'Air : un sujet d'actu, une table et autour des experts. Pas de fioriture, pas d'esprit, pas de vie. La simplicité et la froideur de l'analyse.

Tout le contraire en somme de Burger Quiz qui était l’emblème de la télé des créatifs, de la télé des artistes où des auteurs étaient payés pour écrire des vannes à des comédiens. Bref, Burger Quiz était une émission de Canal+.

Et à l'époque, "être une émission de Canal+", ça voulait dire quelque chose. C'était la promesse de ne pas faire comme les autres. Et Burger Quiz n'était pas un jeu comme les autres.

Sauf qu'aujourd'hui, "Burger Quiz" n'est plus une émission de Canal+ mais de TMC...

Et oui puisque Burger Quiz a décidé de renaître sur TMC, propriété du groupe TF1, canal 10 de la TNT. Ce soir, on pourra donc voir Alain Chabat sur Télé Monte-Carlo... En 2001, ça nous aurait fait tout drôle de voir l'un des visages des Nuls sur cette antenne.

La logique aurait voulu que l'on retrouve Burgez Quiz à 20h00 sur Canal, comme à la vieille époque. Sauf qu'aujourd'hui, à 20h sur Canal, il y a... Yves Calvi, l'ancien visage de C dans l'Air. L'incarnation même de la télévision des experts. Alors oui, sur Canal, cette télévision a gagné mais partout ailleurs, l'esprit Canal a essaimé...