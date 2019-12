C'est Noël ! Pour l'occasion, France 2 diffuse à 14h55 Blanche Neige de Walt Disney...

Walt Disney en 1945 © Getty / Apic

Sortie en salles il y a 82 ans, le film n’a toujours pas pris une ride.

Si vous voulez le vérifier, regardez ce film tout à l’heure avec vos gamins : la magie opère toujours. Ils seront fascinés, j’en suis sûr parce que ce film est intemporel. Bien plus que les Disney sortis ces dernières années. Pas sûr que l’insupportable Reine des Neiges fasse encore son effet dans 80 balais…

"Libérées, délivrées" ?

D’ailleurs, en parlant de balai, c’est peut-être le seul truc qui fera un peu daté chez Blanche Neige… Là où les nouvelles princesses de Disney clament haut et fort qu’elles sont "libérées, délivrées".

La Blanche Neige de 1937, elle, passe le plus clair de son temps à astiquer son intérieur et à faire des tartes pour 7 mecs, 7 nains certes, mais toujours est-il que ce sont des mecs.

Et je ne vous parle même pas de la fin. Attention spoiler : Blanche Neige se fait empoisonner mais fort heureusement, un joli prince l’arrache de son sommeil éternel grâce à un doux baiser.

Alors, je ne suis pas sûr que Blanche Neige fut consentante puisque techniquement, avant ce baiser… elle dormait. Même si, pour être tout à fait honnête, elle attendait ce prince depuis longtemps.

Une animatrice de Disney travaille sur une image du dessin animé "Blanche Neige" © Getty / Earl Theisen

Vous l’aurez compris : ce n’est pas le plus féministe des Disney mais pour sa défense, c’est un film de 1937…

Un premier long métrage et des secrets

Rappelons-le, Blanche Neige est le premier long-métrage de la carrière de Walt Disney…

Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l’aventure industrielle que fut ce film, je vous invite à écouter la série documentaire que France Culture a consacrée à Disney cet été. Vous pouvez la retrouver en podcast. Son nom : "Grandes Traversées : Oncle Walt, Mister Disney", une série de Mathilde Wagman.

Grâce à cette série, j’ai compris pourquoi Blanche Neige parait aussi réelle dans le film. Pourquoi sa posture et ses mouvements semblent si humains.

Je l’ignorais auparavant mais pour créer la gestuelle de Blanche Neige, les illustrateurs de chez Disney se sont inspirés d’une jeune danseuse de 14 ans qui avait été embauchée par le studio pour danser devant eux.

Pour le visage, ils se sont bien sûr inspirés de celui de Janet Gaynor, star d’Hollywood de l’époque, qui lui ressemblent comme deux gouttes d’eau. Janet Gaynor, qu’on a notamment vue dans l’Aurore de Murnau. Tiens, en voilà un film qu’on aimerait revoir à Noël. Ne cherchez pas, il ne sera pas diffusé à la télé et n’est pas non plus disponible sur Netflix ou sur Amazon Prime Vidéo. C’est là qu’on est content de l’avoir dans notre collection DVD.

► Et pour ceux qui veulent revoir Blanche Neige, c’est à 14h55 sur France 2.