En ce moment, RTL9 rediffuse l'une de mes séries cultes...

Enfin... Culte c'est vite dit. Disons que je l'ai revu pour préparer cette chronique et que je suis clairement moins emballé. J'ai même un peu honte pour tout vous dire. Sans doute parce que cette série a 27 ans et qu'en 27 ans, la création sérielle a énormément progressé.

Ou tout simplement parce j'avais 6 ans quand je l'ai vu pour la première fois et que dans les années 90, je devais sans doute être plus ouvert d'esprit et moins bougon qu'aujourd'hui. Bref, cette série c'est "Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman".

L'histoire, on la connait tous : c'est celle de Superman alias Clark Kent, joué par Dean Cain dans cette version télé, qui partage sa vie entre sa cape de super-héros et son rôle de journaliste au sein d'un journal local, le Daily Planet. Petite anecdote au passage : l’acteur Dean Cain est aujourd’hui un chroniqueur télé, fervent soutien de Donald Trump. Bref, tout est pourri dans cette série.

Au Daily Planet, Clark Kent tombe amoureux de sa collègue de travail, Loïs Lane, incarnée par Teri Hatcher, alias Susan dans la série Desperate Housewives, qu'il va tenter de séduire tout en lui cachant sa double identité.

Bien évidemment, Loïs ne va y voir que du feu pendant des dizaines et des dizaines d'épisodes alors que rappelons-le, Superman est l'un des seuls superhéros qui ne porte pas de masque. C'est juste Clark Kent, la gomina en plus et les lunettes de vue en moins.

Voilà pour les grandes lignes du scénario. À chaque épisode, son lot d'intrigues bancales, d'effets spéciaux médiocres, et de dialogues stupides. Bref, il suffit de revoir "Loïs et Clark" pour se rendre compte à quel point cette série est un nanar du genre.

Mais pourquoi faut-il la revoir aujourd'hui ?

Tout simplement parce qu'elle nous rappelle une époque où les séries n'étaient que des feuilletons. La qualité n'était pas si importante que cela puisque c'était un produit télévisé et qui n'avait donc pas vocation à s'inscrire dans le temps. Ce n'était pas considéré comme une œuvre. Un épisode de "Loïs et Clark", à l'époque, c'était comme un épisode de Motus : ça se regardait et ça s'oubliait.

Aujourd'hui, on respecte trop LES séries, on les sacralise presque. Mais je suis persuadé qu'il faut, par moment, s'accorder certains plaisirs coupables. De la même manière qu'on s'autorise à écouter du Cookie Dingler, il faut regarder des épisodes de "Loïs et Clark". Ça nous rappelle à quel point il faut chérir l'époque à laquelle nous vivons : parce que des séries géniales, il y en a foison.

