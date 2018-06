Ce week-end, le groupe de rap PNL a fait son retour sur YouTube avec un nouveau clip "À l'ammoniaque". Numéro 1 du top tendances YouTube. Déjà plus de 8 millions de vues pour ce clip événement, qui signe le retour des deux frères les plus célèbres du rap français.

"À l'ammoniaque" reprend tous les codes de l'univers PNL : un tube mélancolique accompagné d'un clip contemplatif où l'on retrouve les deux rappeurs Ademo et NOS, tout en muscles saillants et en cheveux long, parcourant de sublimes paysages.

"À l'ammoniaque" est réalisé par Kim Chapiron, cinéaste à qui l'on doit les films Sheitan et Dog Pound, qui a collaboré pour ce clip avec Kamerameha, réalisateur emblématique de PNL.

Et Kamerameha a grandement participé au succès du groupe...

Puisque PNL ne s'est pas fait connaître du grand public avec un titre mais avec un clip : "Le Monde ou Rien", reprenant l'univers visuel de la série italienne Gomorra, publié sur YouTube le 12 juin 2015. 91 millions de vues depuis.

Sur leur chaîne YouTube, les deux frères cumulent plus de 750 millions de vues. Bien évidemment, il n'y a pas 750 millions de personnes qui ont vu les clips de PNL. La majorité des Français n'a sans doute jamais entendu parler de ce groupe.

Alors, comment expliquer un tel succès ?

Et bien en fait, c'est simple : 70% des utilisateurs de YouTube utilisent la plateforme pour écouter de la musique. Plus de disque, plus de vinyle, plus de MP3, tout se fait via YouTube.

Pour écouter les tubes de PNL, de plus en plus de fans passent par leurs clips et cela génère des vues supplémentaires.

Résultat : les rappeurs de PNL font parties des YouTubeurs les plus puissants de France

Ce qui fait que je parle d'eux dans ma chronique. Et je ne suis pas le seul à avoir remarqué la puissance de la musique sur cette plateforme.

YouTube est conscient de cette tendance et a lancé en France la semaine dernière YouTube Music, un dérivé de YouTube qui vous permet d'écouter de la musique sans pub et sans connexion. Vous pouvez enfin écouter les clips de PNL en boucle sans être interrompu.

Ce service de YouTube est payant : 9,99€ par mois. Mais vous pouvez bénéficier de trois mois gratuits pour tester l'outil