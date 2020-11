Le carton de la série Netflix "the Queen Gambit" et le confinement donnent des ailes à ce jeu séculaire. Et si vous regardiez des échecs sur Eurosport? La chaîne diffuse le Champions Chess Tour, à partir du 25 novembre.

Magnus Carlsen, le vainqueur norvégien du Champion Chess Tour au printemps dernier. © Getty / Getty / Eurosport

Savez-vous ce qu’est un gambit de la reine ? C’est un sacrifice. Rassurez-vous, il ne s’agit pas de s’en prendre violemment à une tête couronnée. Non je vous parle de la reine... aux échecs ! Le gambit est une stratégie consistant à sacrifier volontairement une pièce pour piéger son adversaire. Et si vous l’ignorez, c’est que vous ne faites pas encore partie de ceux, très nombreux, qui ont succombé à « The Queen Gambit ». Cette série Netflix fait un carton depuis plusieurs semaines.

L’histoire d’une immense joueuse d’échecs dans les années 1960. Une jeune femme tourmentée et sujette à des addictions diverses. Cette histoire est purement fictive mais très crédible, construite autour d’un personnage bigrement attachant. « The Queen Gambit » a été traduite en français par « le jeu de la dame ». Titre décevant, soit dit en passant, puisqu’il crée une confusion avec le jeu de dames. Et le gros succès de cette série a une conséquence, vous l’imaginez : les échecs redeviennent à la mode.

Sport en ligne

Ce jeu séculaire n’a jamais disparu, me direz-vous, mais le confinement et la série Neflix lui ont clairement donné des ailes. Enfermés à la maison, on se remet à faire de la couture, de la cuisine, des puzzles et à jouer aux échecs ! Excellente nouvelle pour Eurosport, qui diffuse à partir du 25 novembre le Champions Chess Tour. Cela fait plusieurs années qu’on peut voir des échecs sur Eurosport, mais la nouveauté avec ce tournoi, c’est qu’il n’est pas « en présentiel », comme on dit. Les joueurs et joueuses s’affrontent en ligne. A l’image, vous verrez donc l’échiquier, les coups joués, et puis deux vignettes avec les visages des adversaires, chacun chez soi. Ce nouveau tournoi qui réunit les meilleurs joueurs du monde, il faut bien le dire, est tombé du ciel pour Eurosport, comme l’explique Géraldine Pons, la directrice des sports de la chaine.

Cet événement a été créé au printemps dernier en réponse à la crise sanitaire. Nous étions dans une situation particulière : les compétitions étaient toutes annulées les unes après les autres, il n'y avait plus rien à diffuser. Et puis les échecs (qui sont considérés comme un sport par le CIO) allient tout ce qu'on recherche, à Eurosport : l'expertise et la pédagogie.

Je précise qu’il faut tout de même savoir jouer, pour suivre la compétition : les commentaires proposés pourront vous faire progresser en stratégie, mais ce n’est pas en regardant ce championnat que vous allez apprendre les règles et la façon dont le roi, le fou ou les pions ont le droit de se déplacer !

Où sont les maîtresses ?

Question traditionnelle et délicieusement chauvine, dès qu’on parle de sport : y-a-t-il un Français ou une Française en lice ? La réponse est oui. Ouf. Maxime Vacher-Lagrave, n°5 mondial : un « grand maitre international », âgé de trente ans. On verra s’il peut détrôner le Norvégien Magnus Carlsen. Et les grandes maîtresses, dans tout ça ? Eh bien en regardant cette compétition, vous constaterez que les femmes peinent à exister dans le monde des échecs. La série Netflix, qui montre un univers très masculin, est dans le vrai. Alors ça suffit : on s’y met, les filles, il est temps de sonner la fin de ce sacrifice !

Le « Champion Chess Tour », à suivre sur le site internet d’Eurosport à partir du 25/11, de 18 à 22h. Les meilleurs moments de la compétition seront diffusés tous les jeudis soirs à la télé, cette fois, sur les chaine Eurosport 1 et 2.