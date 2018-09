A voir sur France 2, un documentaire sur cet ingénieur qui rêve de mettre la technologie au service du bien commun. Portrait sensible de cet utopiste 2.0 qui est aussi un as de la communication.

C'est le portrait d'un petit génie, à voir mardi soir sur France 2, dans "Infrarouge", l'émission présentée par Marie Drucker : "Le rêve de Paul Duan". Peut-être vous souvenez vous de ce nom : Paul Duan a été très médiatisé il y a deux ans. Ce type de moins de 25 ans promettait de baisser le chômage de 10% grâce aux algorithmes et à la science des données. Aujourd'hui, son dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi existe bel et bien - il s'appelle Bob Emploi et a été créé en partenariat avec Pôle Emploi - mais on est loin, très loin des ambitions de départ : 140.000 chômeurs ont été accompagnés, 42% d'entre eux disent avoir retrouvé du travail grâce à Bob Emploi. Minuscule goutte d'eau sur les 6 millions de chômeurs. Mais l'application est toujours en cours de développement.

De Trappes à la Silicon Valley, puis retour en France

Comment ça marche? On se connecte sur Bob Emploi (c'est gratuit), on explique quelle formation on a suivi, quel emploi on cherche, etc... Ces données sont mises en relation avec celles du marché du travail et des parcours de retour à l'emploi pour proposer un diagnostic et des conseils personnalisés à chaque chômeur.

Mais ce documentaire - c'est là que c'est intéressant - ne s'intéresse pas tellement à la technologie complexe qui est employée. Le sujet, c'est Paul Duan : cet ingénieur français qui gagnait 10.000 dollars par moi à San Francisco, où il travaillait pour une start-up et qui a tout plaqué à l'âge de 21 ans pour créer une association à but non lucratif.

Paul Duan a grandi à Trappes, en région parisienne, dans une famille d'immigrés chinois. On comprend assez vite qu'il était malheureux, dans son enfance. Il ne trouvait pas sa place. Et puis le numérique l'a réconcilié avec le monde... Il a ensuite décidé de mettre la technologie au service du bien commun en fondant l'ONG "Bayes Impact".

Une réflexion sur l'engagement

Le documentaire suit ce geek un brin utopiste pendant deux ans. On assiste à l'euphorie et aux coups de déprime, aux moments de solitude (notamment un discours complètement raté devant un parterre de centaines de chef d'entreprise, on en a mal pour lui). Ce Paul Duan est un jeune homme complexe, à la fois très inspiré et pétri de doutes, très sensible aux critiques dont il est l'objet dans les médias.

Ce qui se dessine dans ce film, c'est une réflexion sur l'engagement aujourd'hui. Sans doute cet objectif affiché - baisser le chômage de 10% - était-il un peu arrogant. Ou alors à l'inverse, peut-être Paul Duan a-t-il tout compris : avec des ambitions tape-à-l’œil, il a su attirer l'attention des médias, celle des investisseurs et de Pôle Emploi. On peut voir en lui un as de la com' ou un idéaliste 2.0. Il est sans doute un peu des deux.

"La vie rêvée de Paul Duan", documentaire de Jean-Thomas Ceccaldi, à voir mardi 25/09/18 sur France 2 à 23h45 (ou en replay pour ceux qui dormiront déjà !)