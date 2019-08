Une série policière française servie par un casting réjouissant et des images très soignées. Enquête en six épisodes sur un meurtre commis dans une clinique psychiatrique. Avec Béatrice Dalle, Hippolyte Girardot, Noémie Schmidt.

Je me suis dit qu'on avait besoin de légèreté et de sourire pour la première de cette nouvelle saison, alors je vous propose une histoire de meurtre dans un hôpital psychiatrique. Une jeune femme a été retrouvée morte, le cœur arraché et son cœur a disparu. C'est sympa, non? Les deux premiers épisodes de "A l'intérieur" sont diffusés ce lundi 26 août sur France 2. Blague à part, cette nouvelle série policière française est une très bonne surprise. Mini-série plutôt, puisqu'il y a six épisodes au total.

Béatrice Dalle dans la peau d'une flic

Un suspens efficace, des images très soignées (le réalisateur, Vincent Lanoo, est parvenu à installer une atmosphère singulière qui permet de s'attacher à tous les personnages). Quant au casting, il est aux petits oignons. Le formidable Hippolyte Girardot incarne le directeur de la clinique et Béatrice Dalle la commandante de police. Eh oui, Béatrice Dalle en flic ! Un choix surprenant mais franchement bien vu.

Angèle Maury, toute jeune lieutenant de police, est le personnage principal de cette histoire, campé par la comédienne Noémie Schmidt. Les patients de la clinique sont autistes, bipolaires, dépressifs, toxicomanes : ce ne sont pas des témoins (ou des suspects) faciles à interroger. Pour installer un climat de confiance, le psychiatre recommande donc qu'il y ait un seul policier sur place.

Les frontières de la folie

Nous voilà donc en immersion dans cet établissement psychiatrique avec une policière dont c'est la toute première enquête et qui prend sans doute cette affaire trop à cœur. Serait-elle en train de devenir folle? On peut le craindre, car elle se met à avoir des hallucinations et s'identifie dangereusement à la victime...

Qui va-t-on soupçonner? Tout le monde ! C'est le charme des thrillers en huis-clos. Les patients comme les soignants, on se méfie de tous et toutes. Mais au delà du coupable du meurtre, ce sont surtout les secrets des uns et des autres qui alimentent le suspens. D'autant que la galerie de personnages est très réussie. Gros coup de cœur notamment pour Émilie Dequenne, qui joue l'une des patientes.

Une réserve néanmoins : l'aspect médical aurait gagné à être plus crédible. Peut-être les psy vont-ils s'étrangler devant leur télé, mais ça n'est pas un documentaire, c'est de la fiction ! Non, vraiment, cette série France 2 méritait que je démarre la saison avec un cœur qu'on arrache au couteau.

"A l'intérieur" : deux épisodes diffusés lundi 26 août à 21h. Série réalisée par Vincent Lanoo. Scénario Jeanne Le Guillou et Bruno Dega. Avec Noémie Schmidt, Hippolyte Girardot, Béatrice Dalle, Samuel Theis, Grégoire Leprince-Ringuet, Emilie Dequenne, Florence Thomassin...