Ramy est une série américaine crée par le stand-upper américain Ramy Youssef. Saluée par la critique, elle est disponible depuis peu en France sur la plateforme Starzplay.

C'est l'histoire de Ramy Hassan, double de fiction de Ramy Youssef. Un jeune mec branché d'une vingtaine d'années vivant dans le New Jersey qui galère un peu avec ses histoires de cœur.

Un cliché éculé des séries américaines, certes. Sauf que voilà, notre Ramy a deux particularités : d'abord il est fils d'immigrés égyptiens. Et ça c'est une mini révolution pour la fiction américaine. S'ils sont très en avance sur nous quant à la représentation des minorités, les personnages arabes sont encore rares. Vous me direz, chez nous aussi alors qu'il y a encore plus d'Arabes en France qu'aux Etats-Unis.

Autre particularité : Ramy est musulman...

Et c'est un musulman pratiquant, qui plus est. Qui prie 5 fois par jour, qui ne boit pas, qui va à la mosquée, qui jeûne pendant le Ramadan...

À part ça, il a la même vie que n'importe quel jeune urbain branchouille des années 2010. Il travaille dans une start-up au service d'un patron minable et ne sait pas très bien quoi faire de sa vie.

Comme beaucoup de mecs de son âge, il a une vie amoureuse chaotique.

En bref, il est on ne peut plus NORMAL.

Sa seule particularité, c'est sa religiosité.

Et nous devant, notre télé, ça nous étonne qu'il soit si normal. Et c'est en cela que cette série est si pertinente. Elle nous questionne sans cesse sur nos préjugés quant à la pratique de l'Islam.

Mention spéciale à l'un des épisodes qui nous replonge dans l'enfance de Ramy. Alors qu'il se rend à l'école avec ses meilleurs potes, il comprend que le regard sur lui a changé. Parce qu'il est musulman et que nous sommes au lendemain du 11 septembre 2001.

Ramy est une comédie puissante. Qui se penche, on vient de l'entendre, sur l'islamophobie ambiante post 2001 mais aussi sur la communauté musulmane américaine elle-même. Sur sa normalité certes mais aussi sur ses paradoxes et parfois même sur son hypocrisie.

Elle est puissante car elle explore l'intime - la religiosité - tout en l'ancrant dans la société, là où elle est sans cesse confrontée aux aspirations des autres.

Ramy, c'est aussi une série très drôle. Sans doute l'une des plus drôles de l'année. Et ceux qui s'intéressent à l'humour le savent : faire une œuvre aussi politique tout en réussissant à faire rire, c'est ce qu'il y a de plus dur.

Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire : regardez Ramy, c'est chaudement recommandé par la maison.

► "Ramy" disponible sur la plateforme Starzplay...