Une chaîne Youtube montre, en quelques minutes, des plantes en train de pousser. Ces vidéos sont diablement satisfaisantes, captivantes, et parfois même hypnotiques !

Regardez pousser un tournesol, et tout ira bien. Capture d'écrans Green Timelapse. © Green Timelapse, Youtube

Je poursuis mon inventaire des chaînes Youtube aux vertus relaxantes. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de l’ASMR, qui consiste à chuchoter dans son micro et à faire plein de petits bruits. Il y a quelques semaines, j’ai chanté les louanges des vidéos de restauration de vieux objets, car regarder du bricolage bien fait est bigrement satisfaisant. Et voici à une nouvelle proposition : si vous êtes tendu, admirez des plantes pousser en accéléré ! Allez faire un tour sur Green Timelapse. C’est une chaîne Youtube crée il y a quelques mois par un Hongrois.

Vous connaissez sans doute le principe du timelapse : cela consiste à installer prendre des photos à intervalle régulier depuis un point fixe. Les images mises bout à bout donnent l’impression d’une vidéo en accéléré. Le timelapse est souvent utilisé pour filmer des villes et des flux de circulation routière. Eh bien ici, il montre le spectacle de la nature à l’œuvre.

Chacune des vidéos est accompagnée d’une musique censée être apaisante. Mais on a le droit de couper le son : seules comptent les images. On voit par exemple pousser un tournesol : il n’y a au départ qu’une petite plante de rien du tout dans un pot, quelques feuilles. Et puis la plante grandit, de plus en plus majestueuse. Elle s’étale, elle s’élargit. Ensuite, la fleur fait son apparition, elle s’ouvre délicatement et dévoile un jaune d’une beauté sidérante : 42 jours sont condensés en une vidéo de 4 minutes. Bien sûr que c’est joli, les tournesols, en vrai ou dans un tableau de Van Gogh. Mais quand on en admire un qui pousse à cette vitesse, on réalise que ce n’est pas juste joli, c’est miraculeux.

Des plants de tomate. Du maïs. Une patate douce. Quelques minutes suffisent pour passer de la graine à la plante, c’est magique. Quand on se met à voir ce qui d’ordinaire n’est pas accessible à l’œil nu, on ressent un vertige. Une impression d’avoir les sens chamboulés. Les images en accéléré nous offrent de détecter le mouvement dans une apparente immobilité. Je recommande cette chaîne Youtube à tous ceux et toutes celles qui aiment la danse. Prêtez attention au mouvement des feuilles, admirez leur chorégraphie. C'est un ballet grandiose.

Anthropomorphisme

Certaines de ces vidéos m’ont hypnotisée. Notamment celle de la fraise, qu’on voit grossir et changer de couleur en quelques secondes, passer du vert au rouge. La vidéo des champignons, aussi, est saisissante : ils surgissent de terre et se mettent à grandir tous ensemble. Je vous assure que je n’ai consommé aucune substance illicite avant de les observer... mais quand au bout de quelques secondes (qui sont en fait quatre jours), quand les chapeaux des champignons ont commencé à pencher, j'aurais juré qu'ils étaient déçus, abattus, dépités. Oui, ces vidéos nous invitent à l’anthropomorphisme et c’est très savoureux, même si cela va faire hurler les naturalistes !

Un peu troublant ?

Enfin, je dois dire que tout cela est un peu troublant. Il y a dans ces images quelque chose d’érotique. Ces fleurs qui éclosent en accéléré, ces champignons turgescents, ça fait un drôle d'effet. Allez voir, vous me direz si j’ai l’esprit mal tourné ! Avant que tout le monde se moque de moi, je rappelle que la fleur est l’organe reproducteur des plantes : c’est leur sexe, en quelques sortes. D’ailleurs, Jean-Marie Pelt disait souvent que quand on offrait un bouquet de fleurs à quelqu’un, on lui offrait des organes sexuels. Merci à ce regretté botaniste de m’aider à ne pas perdre la face.

Green timelapse