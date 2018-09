A voir sur Youtube Premium, l'offre payante de Youtube. Dans la France occupée par les nazis, quatre jeunes gens boivent une mystérieuse potion et se retrouvent avec des pouvoirs surnaturels. Ces Emmerdeurs ont tout pour plaire.

Ces super-héros sont un peu particuliers. Leur nom, déjà, plante le décor : les Emmerdeurs. C'est une nouvelle série française à voir sur Youtube Premium, l’offre payante de Youtube.

En payant un abonnement de 11,99 euros par mois, on peut en effet s’épargner les pubs sur les vidéos Youtube mais on a aussi accès, depuis la semaine dernière, à des séries. La filiale de Google se positionne, à petite échelle pour l’instant, sur le terrain de Netflix : celui de la vidéo à la demande. Et dans son catalogue, il y a notamment deux séries françaises. La première, « Groom », raconte les déboires des employés d’un hôtel 5 étoiles, c’est drôle et plutôt bien joué. Mais la vraie réussite, ce sont « les Emmerdeurs ».Une série signée Golden Moustache, studio de création du groupe M6.

Fiction historique, fantastique et comique

Nous sommes en 1942, dans la France occupée. Quatre jeunes gens, qui ne se connaissaient pas mais se retrouvent à devoir échapper ensemble aux nazis, boivent sans le savoir un sérum qui va leur donner des pouvoirs aussi extraordinaires qu’étranges. Lorraine, par exemple, découvre que si elle regarde fixement le champignon par terre et la pierre qu’elle a dans la main, les deux échangent leur place : le champignon se retrouve dans sa main ! Seul problème : elle devient ensuite aveugle quelques minutes. Quant à Solange, elle peut prendre le contrôle du corps de quelqu’un d’autre. Avouez que ça peut être commode ! Chacun de ces jeunes gens se retrouve avec un pouvoir différent, mais aussi un effet secondaire différent.

Voilà une fiction historique qui parvient à mêler le fantastique et l’humour avec beaucoup de talent. L’un des créateurs de la série présente « les Emmerdeurs » comme le petit frère malpoli d’Un village français. Et c’est assez bien vu. Il y a là le même souci de reconstitution, de réalité historique, mais avec une bonne dose d’humour absurde, et de répliques qui font mouche, un peu comme dans la série Kaamelott. Les comédiens sont remarquables, ce qui ne gâche rien.

Récit initiatique

Ce qui est savoureux, c’est que ces quatre-là ne voulaient pas du tout être des héros. Ils seraient plutôt du genre flemmard, rebelle ou lâche. Mais maintenant qu’ils ont de telles capacités, ils sont l’espoir de la Résistance ! Comme le disait si bien l’oncle de Spider Man : « With great power comes great responsibility». Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les héros vont apprendre à maîtriser leurs pouvoirs et décider comment les utiliser. Ils apprennent à grandir, en somme. Cette série très originale, derrière ses airs potaches, est un récit initiatique. Elle raconte rien de moins que le passage à l’âge adulte.

« Les Emmerdeurs ». Série en 10 épisodes de 26 minutes. Le premier épisode est gratuit, la suite est réservée aux abonnés Youtube Premium (un mois d'essai gratuit).