Ce soir à 21h, TF1 diffuse le premier épisode de Luther, l’adaptation française d’un très grand succès de la BBC... L’histoire d’un flic brutal et solitaire interprété par un Idris Elba au sommet de son art. Au moment de sa diffusion, la série avait saluée par la critique. Le remake français est-il au niveau ?

Ceux qui ont vu la version de la BBC vont devoir se mouiller la nuque avant de zapper sur TF1 ce soir. La comparaison est très violente pour l’adaptation française.

Parce qu’elle ne cherche pas à s’éloigner de son modèle britannique.

C’est quasi une copie conforme : la seule différence, c’est que c’est vachement moins bien

Les acteurs ne sont pas dirigés, certains sont franchement mauvais et pour couronner le tout, ils ne sont pas aidés par des dialogues à la limite du ridicule.

Mais vous savez quoi ? Malgré ces énormes défauts, je dois vous avouer que j’ai quand même passé un bon moment. L’esprit originel de la série est bien présent. Le personnage du Capitaine Luther respecte le cahier des charges. Il est torturé comme il faut et l’acteur qui l’interprète, Christopher Bayemi, est crédible dans ce rôle. Grosse performance quand on passe après l’immense Idris Elba.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et puis, c’est une série qui est plutôt bien réalisée. C’est rythmé, haletant, la photo est belle et certains plans sont même assez audacieux. Cela ne fait pas le poids à côté du Luther de la BBC mais quand on la compare à d’autres fictions françaises – coucou Capitaine Marleau – ça reste du très haut niveau.

On peut se poser la question de l’utilité d’adapter une série qui marchait déjà très bien en version originale. Surtout qu’à aucun moment, on ne fait l’effort de l’ancrer dans un contexte français.

Pire que ça, la version française est bien moins politique

On perd même totalement l’aspect social. Ici, il n’est jamais question de pauvres. Dommage, c’était l’intérêt principal de Luther.

Très sincèrement, je suis un peu frustré aujourd’hui. Il y a des milliers d’histoires françaises à raconter mais la télévision regarde toujours vers l’étranger par frilosité.

On ne fait que reproduire des recettes qui marchent ailleurs. C’est d’une tristesse infinie…

Bref, si vous avez vu le Luther de la BBC, passez votre chemin, vous serez forcément déçu. Par contre, si vous avez l’habitude de regarder des séries policières à la française, laissez-vous tenter par le Luther frenchie qui est tout de même au-dessus de la mêlée.

Le premier épisode de la version française de Luther, c’est ce soir à 21h. Et pour ceux qui veulent voir la version originale, les cinq saisons sont sur Netflix.