L'équipe de France de football affronte ce soir la Russie en match de préparation à la coupe du monde. Il y a vingt ans, en mars 98, l'affiche était la même et les Bleus s'étaient inclinés 1-0. Rencontre diffusée sur TF1.

Jamais un match de préparation n'a aussi bien porté son nom : les Bleus se préparent à la coupe du monde en Russie en allant affronter les Russes à Saint Petersbourg. Le match est diffusé sur TF1, contrairement à celui de vendredi dernier. TF1 avait préféré laissé la place à Koh Lanta et la rencontre face à la Colombie a donc été diffusée sur une autre chaine du groupe : TMC. Résultat : les audiences de TMC ont dépassé celles de TF1 et ce fut même un record historique : la plus grosse audience depuis la création de la chaîne, avec presque 4,7 millions de téléspectateurs. Les aventuriers de Koh Lanta sur les îles Fidji ont attiré 4 millions de téléspectateurs.

Stratégie multi-chaînes

Au total, c'est une très bonne opération pour le groupe, qui a ainsi largement dominé les audiences. Et la stratégie multi-chaines passe aussi par LCI, autre chaine du groupe, qui propose désormais des analyses d'après match et qui vient de recruter deux consultants pour le mondial : Nathalie Ianetta, ancienne journaliste de Canal + passée par l’Élysée aux côtés de François Hollande et Pascal Dupraz, ancien entraineur de Toulouse, connu pour sa gouaille et son franc- parler.

Les matchs de préparation sont très important pour les joueurs, qui doivent s'habituer à jouer ensemble en équipe nationale, mais ils sont aussi utiles, soulignons-le, pour la préparation des supporters devant leur télé ! Il faut s'entrainer à regarder la coupe du monde, reprendre les bonnes habitudes perdues depuis quatre ans. Commencer à trouver des excuses pour partir plus tôt du travail : coup d'envoi à 17h50 ce soir. Préparez bien vos alibis parce que pendant la coupe du monde, certains match démarrent à 14h et même à midi !

Même affiche vingt ans plus tard

Et s'il fallait souhaiter une défaite aux Bleus ce soir? Histoire de faire exactement comme en mars 98. C'était quelques semaines avant la coupe du monde, là aussi. C'était un match de préparation, là aussi. L'équipe de France s'est inclinée 1-0 et je crois me souvenir que la suite ne s'est pas trop mal passée en coupe du monde 98 !

Russie - France, à 17h50 sur TF1.

La coupe du monde démarre le 14 juin. Le premier match des Bleus est prévu le 16 juin face à l'Australie.