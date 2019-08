Valentine Delattre, journaliste scientifique, publie des vidéos de vulgarisations scientifiques pétries d'autodérision et passionnantes. Dans la plus récente, elle part en croisade contre une phrase mnémotechnique que connaissent tous les géologues... L'occasion de s’intéresser au fonctionnement de la mémoire.

Qui se passionne pour les roches et minéraux, franchement? Eh bien moi, désormais ! Je viens de me découvrir une passion pour la géologie, grâce à une chaîne Youtube, "Science de Comptoir". Valentine Delattre, par ailleurs journaliste pour le magazine "Sciences et Avenir", y poste des vidéos de vulgarisation foutraques et bourrées d'autodérision, mais toujours très documentées. Elle y parle de biologie et d'astronomie mais surtout... de cailloux. On y apprend par exemple - peut-être le saviez-vous - que les géologues ont la fâcheuse manie de lécher des cailloux.

L'humour pince-sans-rire est la marque de fabrique de "Science de Comptoir", tout comme l'habitude qu'a prise Valentine Delattre de ne pas couper les fous-rires au montage, et qui la rend diablement attachante. J'ai en tout cas retenu que lécher un échantillon de roche peut aider à l'identifier. S'il est salé, c'est peut-être de la halite. Et si la roche a un petit goût de paradis, précise notre Youtubeuse, c'est sans doute qu'un animal sauvage s'est oublié dessus : voilà qui est bon pour les défenses immunitaires du géologue ! Miam.

Haro sur une phrase mnémotechnique

Mais je voulais surtout vous parler du dernier combat de cette Youtubeuse. Un combat ironique, potache, mais qui permet en réalité - et c'est passionnant - d'aborder le fonctionnement de notre mémoire. Valentine Delattre est partie en croisade contre un moyen mnémotechnique. Une phrase que connaissent tous les géologues :

Ta grosse concierge folle d'amour ose quémander tes caresses divines.

La première lettre de chaque mot fait référence à un minéral. Cette phrase permet de retenir l'échelle de Mohs. Frédéric Mohs est un géologue qui a classifié les minéraux en fonction de leur dureté. On trouve dans cette échelle, du plus tendre au plus dur : Talc Gypse Calcite Fluorite Apatite Orthose Quartz Topaze Corindon Diamant. Beaucoup plus facile facile à retenir dans l'ordre si on se souvient que... "ta grosse concierge folle d'amour ose quémander tes caresses divines" !

Tous les cailloux, dans l'ordre

Oui, sauf qu'elle est scandaleuse, cette phrase, non? Pourquoi? Parce qu'elle emploie le tutoiement, évidemment. Alors Valentine propose de la remplacer par une petite histoire qui peut sembler franchement absurde... mais dans laqueele on retrouve tous les cailloux de la liste, dans le bon ordre !

On retrouve donc le talc, le gypse, mais aussi le calcite (grâce au calcif) et l'apatite (grâce à Jean-Michel Apathie). Le mot "topless" est là, évidemment, pour ne pas oublier le topaze.

Astuces de mémorisation

Peut-être vous n'avez pas vraiment besoin de retenir l'échelle de dureté des minéraux... mais peu importe : l'intérêt de cette vidéo est surtout de nous expliquer comment fonctionne un bon moyen mnémotechnique. Et c'est valable dans tous les domaines, pas seulement en géologie : l'idée, c'est de faire naitre des images dans sa tête (le bébé et son talc, le diamant en cadeau, etc) puis de lier ces images entre elles grâce à une histoire. Pour que ce soit encore plus efficace, il faut que l'histoire convoque les cinq sens et fasse travailler l'imagination. La Youtubeuse l'a appris dans le livre d'un champion de mémoire, Sébastien Martinez. Cette technique peut marcher pour retenir n'importe quoi, y compris une liste de course. Et ça, c'est sans doute plus utile, au quotidien, que de lécher des cailloux.

Lien vers la chaîne Youtube Science de Comptoir

Valentine Delattre participera les 7 et 8 septembre au festival des influenceurs Youtube, le "TubeCon", qui a lieu en France cette année, à Toulouse. Elle y tiendra un bar à cailloux. On y trouvera des cocktails inspirés des processus de formation des vraies roches. Intrigant !