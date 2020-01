Participation au chapeau : pour voir le spectacle de l'humoriste en streaming sur son site, chacun paie ce qu'il veut. Une heure vingt d'humour noir, de cynisme, de scatologie... Ce type ne respecte rien et c'est hilarant.

"Pfff" : c'est le titre de son nouveau spectacle ! © Pierre-Emmanuel Barré

Ne boudons pas notre plaisir. Voici de l’humour noir et du cynisme à très haute dose, de la mauvaise foi et des blagues dégueulasses signées d’un type hilarant qui ne respecte rien. Pierre-Emmanuel Barré est de retour, comme son nom ne l’indique pas (pardon pour cette vanne pourrie, l’humour est un métier). Son nouveau spectacle porte un titre plein de promesse : « Pfff ». Il démarre une tournée partout en France la semaine prochaine. En attendant, je vous propose de voir le spectacle précédent en streaming. Parce que Pierre-Emmanuel Barré, comme beaucoup d’humoristes, utilise internet pour diffuser son art, mais il le fait d’une façon très originale : participation au chapeau. Vous connaissez le principe, dans le spectacle vivant : un chapeau tourne dans le public et chacun paie ce qu’il veut. Eh bien là, c’est l’équivalent numérique : on se connecte sur le site et on paie le prix de son choix pour voir le spectacle. Il suffit de cocher une case : 5 euros, 10 euros, 15 euros, ou même plus.

Est-ce qu’on peut ne rien payer du tout ? Oui, on peut. J’ai testé. Je suis pingre par obligation professionnelle. J’ai donc cliqué sur « je ne paye pas ». Là, apparaît une photo de Pierre-Emmanuel Barré en train de faire la manche, et deux options sont proposées : « Je me suis trompée, je voulais payer et c’est bien normal », ou alors : « Je ne me suis pas trompée, je veux regarder le spectacle gratos et j’ai voté Macron au premier tour ». Il faut ainsi passer plusieurs étapes, bien assumer ses oursins dans le porte-monnaie... et on aboutit au vrai spectacle, qui dure 1h20.

Je ne crois pas trop m’avancer en affirmant que Barré est un humoriste clivant : on l’adore ou on le déteste. Mais surtout, il excelle dans l’art de bien montrer qu’il s’en contrefout ! Finalement, cette bonne idée de participation au chapeau numérique, c’est une façon de transformer son public en mécène : chacun paie à la hauteur de son soutien. Les radins pourront toujours répondre que c’était juste pour le plaisir de le décevoir...

