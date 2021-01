Dans cette émission diffusée sur TFX, des anonymes défilent pour faire disparaître un tatouage honteux, complètement raté, ou synonyme de mauvais souvenir. Des professionnels virtuoses le recouvrent avec un nouveau tatouage, une création inédite. Le défi : changer de peau !

« Tu n'as pas peur de regretter ? » C'est LA question exaspérante qu’on ne peut plus entendre quand on est tatoué.e ou qu’on s’apprête à se faire tatouer. Arrêtez avec cette question. Oui, le tatouage est définitif, c’est même un peu le principe. Et les premiers concernés le savent. Mais disons-le, les regrets arrivent, parfois. Et dans ce-cas là, il y a la solution du « cover » : recouvrir le tatouage par un autre, plus grand en général. Cette pratique donne lieu à une émission que j’adore : « Tattoo cover ». Un épisode inédit est diffusé ce jeudi 28 janvier, à 21h sur TFX.

Des virtuoses de l'aiguille

Seul bémol : il ne faut pas être trop impatient. Chaque action à l’écran est commentée, après coup. Exemple : on voit un type très étonné. Et ensuite, ce même type qui dit, face caméra : "j’étais très étonné". Oui, on avait vu, merci. Mais c'est le passage obligé de toutes les émissions de télé-réalité, on fait avec. Et pour "Tattoo Cover", ça vaut le coup !

Qu’est-ce qui me plait autant, dans cette émission ? Le geste, d’abord. Métier spectaculaire que celui de tatoueur ou tatoueuse. On voit ici des virtuoses au travail, on les voit manier l’encre et l’aiguille. Leurs réalisations sont toujours impressionnantes, que l’on aime ou pas le style de chacun et chacune. Je regrette simplement qu’on ne montre pas plus la douleur de la personne qui se fait tatouer. C’est mon côté sadique...

Une côte de bœuf et Catherine Deneuve

L’intérêt, surtout, ce sont les histoires racontées par chaque anonyme qui se présente. Quand on veut recouvrir un tatouage, ne plus le voir, c’est souvent qu’on en a honte. Exemple, dans l’émission de ce soir : Mathilda est venue pour un tatouage sur la cheville. Elle l’a fait après un accident de voiture qui lui a fait très peur. Elle voulait que ce tatouage représente la vie qui ne tient qu’à un fil mais aussi les tonneaux de sa voiture au cours de cet accident. Bref, tout cela a donné un dessin qui ressemble à … autre chose.

Mathilda voulait se rappeler que la vie est précieuse, elle se retrouve avec un zizi tire-bouchon. Ça se passe de commentaire.

Il est urgent de recouvrir cette horreur ! Les tatoueurs et tatoueuses font chacun une proposition : un croquis sur papier, en se basant sur les indications de Mathilda, les choses qu’elle aime. Et ensuite elle choisit son préféré. La jeune femme repart, ravie, avec un cobra majestueux sur la cheville.

Je passe sur Romaric, qui s’est fait tatouer l’Afrique sur l’épaule quand il était ado, mais le résultat ressemble plus à une côte de bœuf. Mon préféré, c’est Frédéric, qui porte son fardeau sur la peau depuis 27 ans : un énorme tatouage réalisé par un ami (pas du tout un pro, ça va sans dire). A l’époque, il avait choisi une photo dans un magazine : vas-y mon pote, fais-moi la même chose sur la cuisse.

Je vous présente Catherine Deneuve. Bon, là c'est plutôt Catherine D'occase.

Le dessin représente une femme nue qui n’a pas de main droite (parce que Frédéric a arrêté les frais avant que le tatouage soit fini). La main gauche ressemble à une fourchette. Aucune proportion n’est respectée, c’est impressionnant. Spectaculairement moche et vulgaire. Mais là encore, le tatouage est sauvé. Et c’est bigrement émouvant, parce que ça va lui changer la vie. Frédéric rentre chez lui avec une carte postale d’Hawaï sur la cuisse, en lieu et place de « Catherine D’occase ».

On rigole bien, devant cette émission, mais sans jamais se moquer des gens : l’équilibre est subtil. L’empathie est palpable. Et ce n’est pas tous les jours qu’on voit ainsi des hommes et des femmes changer de peau.

« Tattoo Cover », sur TFX jeudi 28/01 à 21h.