C'est le film de Noël par excellence. Une ode à l'amitié et à l'optimisme qui fait un bien fou chaque année, mais en particulier au sortir de 2020. "La vie est belle" est diffusé sur Arte, qui consacre toute une soirée à Franck Capra.

La vie est belle de Franck Capra est à voir mardi 29/12 sur Arte. A ne pas confondre avec le film de Roberto Benigni, qui porte le même titre. C’est d’ailleurs une soirée spéciale Capra que propose la chaîne, avec en deuxième partie de soirée un documentaire sur le cinéaste : Franck Capra, il était une fois l’Amérique.

Oui, La vie est belle passe tous les ans à la même époque à la télé. Mais oui, on le regarde quand même. Et oui, je sais, je vous disais déjà hier (pour conseiller Le père Noël est une ordure) que les rituels de fin d’année étaient importants, surtout en 2020… mais c’est promis, je ne vais pas vous faire le coup tous les jours. Après Capra, j’arrête !

Film en noir et blanc, sorti en 1946. C’est l’histoire de Georges Bailey, un homme ordinaire au grand cœur, incarné par James Stewart. Georges, à la mort de son père, renonce à ses rêves de voyages et de carrière pour reprendre l’entreprise familiale. Avant cela, il rencontre Mary à un bal… et leur retour de soirée est une scène inoubliable. James Stewart et Donna Reed crèvent l’écran tous les deux, ils sont beaux comme c’est pas permis. Georges propose à Mary de lui décrocher la lune avec un lasso. Et elle lui répond : "Je la prendrai ! Et après ?"

Qu'est-ce qu'une vie réussie ?

C’est vrai ça, et après ? Ce film pose, avec beaucoup de tendresse et de poésie, une question à la fois toute simple et gigantesque : qu’est-ce qu’une vie réussie ? Car Georges, balloté par des événements qui lui échappent, ne va accomplir aucun de ses rêves. Il voulait être un architecte, un bâtisseur, quitter sa petite ville et parcourir le vaste monde… mais il est resté à Bedford Falls. Sa vie n’a-t-elle pas valu la peine pour autant ? Quand il perd espoir, quand tout va mal et qu’il pense au suicide, un ange se pointe sur terre pour gagner ses ailes en lui sauvant la vie. Sauf que c’est un ange raté, ce qui ajoute une touche d’humour au mélodrame.

Un conte de Noël qui donne foi en l'humanité

C’est un conte de Noël. Le méchant très riche, Henri Potter, est très méchant et très riche. Et Georges beaucoup trop bon pour être réel. Mais il ne s’agit pas de croire à cette histoire ! La vie est belle a le pouvoir des fables. Celui de donner foi en l’humanité, l’air de rien.

S’il fallait ne retenir qu’une seule scène de ce film, je choisirais celle du bal. Une piste de danse, noire de monde (vous savez, ce truc qui arrivait parfois avant la crise sanitaire). Des hommes et des femmes hilares qui s’en donnent à cœur joie, qui dansent comme des fous. C’est un concours de charleston ! Et soudain le sol s’ouvre sous leurs pieds… car une piscine est construite en dessous, et un type mal intentionné a ouvert la trappe. Tout le monde crie et s’arrête de danser. Georges et Mary, tout à leur enthousiasme, ne s’en aperçoivent pas et ils finissent par tomber à l’eau. Mais ils continuent à danser dans la piscine ! Et la scène est tellement joyeuse que tout le monde se met à sauter à l’eau. Évidemment, on peut y voir une métaphore. Voilà qui fait penser à cette citation que l’on voit beaucoup circuler sur Internet et dans la presse : "la vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, mais d’apprendre à danser sous la pluie". Citation attribuée à tort à Sénèque, c’est l’occasion de le souligner : Sénèque n’a jamais écrit cette phrase nulle part ! Mais l’idée est jolie et la scène de la piscine est du même ordre : danser quand même. La vie est belle est un chef d’œuvre qui parvient un tour de force : faire l’éloge de l’optimisme sans jamais être mièvre ou gnangnan.

« La vie est belle », mardi 29/12 à 20h50 sur Arte. Le film sera suivi d’un documentaire : « Franck Capra, il était une fois l’Amérique ».