La chute politique de François Fillon racontée comme un bon polar. Documentaire diffusé ce soir à 22h45 sur BFM TV.

BFM TV se lance dans le long format. C'est la première fois que la chaine diffuse un documentaire maison, réalisé par sa rédaction. En 52 minutes, Pauline Revenaz et Camille Langlade racontent la chute de Fillon comme un bon polar. Il est assez fascinant de constater à quel point le feuilleton du « Pénélope gate » semble déjà loin et comme il est encore plus romanesque avec un peu de recul, seulement un an plus tard.

Un chat noir dans la galette des rois

Tout commence par une galette des rois prémonitoire en janvier 2016, dans le QG de campagne de François Fillon. Un chat noir en guise de fève ! C’est véridique. Thierry Solère, porte-parole de la campagne, a pris en photo la fève de mauvais augure. Quelques instants plus tard, on apprend que le Canard Enchainé s’apprête à sortir sa fameuse enquête... et c'est le début de la descente aux enfers.

Le crime de l'Orient Express

Alors, à qui la faute? Qui a causé la ruine politique du candidat de la droite? Tout l’intérêt de ce documentaire, c'est de passer en revue les suspects un à un. Et notamment les amis politiques de Fillon : Rachida Dati, par exemple : aurait-elle aidé le Canard Enchainé dans son enquête? Mais attendez, les suspects se bousculent. Et si la taupe était Jean-François Copé ? La piste François Hollande est aussi envisagée (le fameux cabinet noir), tout comme les services de Bercy ou l'assemblée nationale. Vous l’aurez compris, le documentaire ne livre pas LE coupable sur un plateau mais il tire tous les fils avec minutie. Comme dans le crime de l’Orient Express, il n’y a pas un seul meurtrier : chacun y est allé de son petit coup de couteau. Et notamment Robert Bourgi, l'homme aux costumes. Il raconte à la caméra de BFM TV, en savourant visiblement son effet, qu'il a acheté les trois costumes au moment de la victoire de FIllon à la primaire exprès pour piéger l'homme de la Sarthe. Il a payé par chèque, pour qu'il y ait une trace écrite. Et il a prévenu Nicolas Sarkozy. Évidemment, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que dit cet homme d'affaires sulfureux. Mais ce témoignage inédit de Bourgi est la séquence la plus saisissante.

Ma seule réserve sur cette enquête concerne les scènes de reconstitution. Les caméras de BFM TV n'étaient pas à la fameuse galette des rois, par exemple. Alors on filme du champagne dans les gobelets en plastique, des mains, des parts de galette : tout cela fait un peu carton-pâte. Mais à part ça, cette enquête politique aux allures de thriller est truffée d'anecdotes et de témoignages qui ne manquent pas de sel. Elle est n'oublie pas Fillon lui-même parmi les responsables de cette chute spectaculaire. Encore heureux.

"Qui a tué François Fillon?". Ce soir à 22h45 sur BFM TV, dans l’émission de Jan-Baptiste Boursier.