Dernière Capture d'écrans de la saison. Faut-il pour autant s'éloigner de la télé et profiter du soleil ?

Surtout pas, au contraire ! Avec les beaux jours qui arrivent, c'est même la pire chose à faire. Le soleil risque de vous abîmer la peau !

Mais ne vous inquiétez pas, contre le soleil, j'ai la solution : le programme écran total. L'objectif étant de vous faire passer le maximum de temps devant votre télévision. Et ça tombe bien puisque j'ai trois séries qui vont vous permettre de passer l'été sans sortir le bout de votre nez. Vous ne verrez pas le jour, c'est radical.

D'abord, l'incontournable The Handmaid's Tale, à retrouver sur OCS Go...

C'est la série du moment. Une dystopie adaptée d’un roman de Margaret Atwood où la grande majorité des femmes sont infertiles. Résultat : les autres, celles qui sont en mesure de donner la vie, sont réduites en esclavage et contraintes d’offrir leurs corps aux hommes les plus valeureux du pays.

The Handmaid’s Tale est une des séries les plus importantes de l'année puisqu'elle nous questionne sur la réification du corps féminin. Et cette année, l'histoire de ces personnages de fiction, ces esclaves à la fois mères et putains, a trouvé un écho tout particulier dans les débats qui ont agité la société. Les deux saisons de The Handmaid's Tale sont à voir sur OCS Go.

Autre série à regarder dans un genre complètement différent : BoJack Horseman.

C'est mon coup de cœur de ces dernières années. Un dessin animé pour adultes racontant la dépression d'une ancienne star de sitcom des années 90.

BoJack a beau être un cheval - c'est sa petite particularité - il reste avant tout un acteur hasbeen de Hollywood, pleurant tout au long des 4 saisons son glorieux passé.

BoJack Horseman, une série qui raconte les outrances hollywoodiennes d'une âme en peine. C'est drôle, c'est touchant et c'est incroyablement bien écrit. Bref, c'est à voir sur Netflix !

Et la cinquième saison arrive début septembre, c'est donc le moment de rattraper votre retard. Vous avez une dernière série à nous conseiller ?

Et contrairement aux deux autres, elle n'est plus toute jeune...

"Mariés, deux enfants", à retrouver sur Amazon Prime Vidéo

C'est la série de mon enfance, diffusée dès 1989 sur M6. Une comédie où l'on suit le quotidien des Bundy, une famille américaine aux revenus modestes.

Alors, pourquoi regarder cette série en 2018 ? D'abord, parce que Al Bundy, le père, est absolument génial mais aussi parce que les 11 saisons sont disponibles sur la plateforme Amazon Prime Video. 262 épisodes, de quoi vous faire tenir tout l'été devant votre télé en attendant le retour de Capture d'écrans.