Nouveau phénomène sur le réseau social Tik Tok : ils sont des millions à reprendre la chorégraphie du tube "Think about things", la chanson du groupe islandais Daði & Gagnamagnið. Les codes sont simples : fléchissement des genoux, mouvements de pieds, look rétro et tout ça avec un flegme assumé !

"Think about things" : la chanson du groupe islandais Daði & Gagnamagnið est devenue virale sur Tik Tok © Capture d'écran youtube : Think About Things :: Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið)

Je suis en pâmoison totale devant ce type. Bon, c’est vrai qu’il a une voix pas désagréable, la musique est sympa, mais cela mérite-t-il un tel enthousiasme, me direz-vous ? Oh que oui, en raison du clip !

Cette chanson aurait dû représenter l’Islande à l’Eurovision 2020. Le concours, vous le savez, a été annulé en raison de la crise sanitaire. Mais cette vidéo est assez vite devenue virale. On y voit ce groupe, dont jamais je ne m’aventurerais à prononcer le nom (Daði & Gagnamagnið), exécuter une chorégraphie minimaliste, en gardant toujours un visage très sérieux. Le chanteur a les cheveux roux, très longs et une magnifique raie au milieu. Il porte un affreux chandail vert, sur lequel il arbore un auto-portrait sous forme d’avatar de jeux vidéos, tout comme les musiciens autour de lui. Tout le monde est en chaussettes. Quant aux instruments de musique, ils s’apparentent à des manettes, des consoles, des joystick, tout droit sortis des années 80. Bref, c’est une joyeuse bande de geeks qui danse. Et quelle danse ! Leur chorégraphie semble vouloir hurler : « On est ridicule? Bien sûr que oui ! On adore ça. »

Ils ont une dégaine pas possible. Vraiment, on ne s’en lasse jamais. La chanson s’intitule "Think about things", les paroles parlent d’un jeune papa qui s’émerveille de l’amour qu’il ressent pour son nouveau-né.

Un phénomène impressionnant sur Tik Tok

Sur ce réseau social très prisé des jeunes, où les vidéos de danse sont en majesté, des gens dans le monde entier se sont mis à danser comme ce groupe islandais. Et ça donne des vidéos à pleurer de rire. Des familles qui se mettent en scène dans leur cuisine, d’autres en peignoir dans leur salon, d’autres encore dans leur jardin, en petits shorts de toutes les couleurs. Avec, à chaque fois, un visage impassible, presque grave, en contraste avec la chorégraphie qui assume le ridicule avec enthousiasme. On plie les genoux, on fait des petits mouvements de pieds… Franchement, j’aurais bien du mal à vous dire pourquoi c’est drôle. Il y a dans cette chorégraphie un flegme absolument divin. C’est le charme islandais qui fait le tour du monde !

Parmi les centaines de vidéos, une famille en Malaisie, habillée en costume traditionnel, est ma préférée : une adolescente a convaincu ses parents, dieu sait comment, de participer et ils se donnent à fond. Dans la plupart de ces vidéos, ce qui est drôle, c’est d’ailleurs le choc des générations : les parents embrigadés dans un humour très propre à Tik Tok. Le hashtag #thinkaboutthings a été vu 7 millions de fois sur Tik Tok.

Alors n’hésitez pas à vous lancer, à votre tour. Fléchissez les genoux. Bougez l’arrière train (sans violence, tout en retenue). Inutile de savoir danser, vous l’aurez compris, pour participer à ce défi foutraque, rétro et délicieusement absurde. Ah au fait : le chanteur islandais a déclaré récemment qu’il était très heureux que sa chanson soit devenue un tube, mais qu’il n’avait pas du tout l’intention de participer à l’Eurovision l’année prochaine, malgré l'annulation cette année. Ce gars-là, c’est la nonchalance incarnée !