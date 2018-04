A voir sur Arte. La vie d'une personnalité racontée avec des mains, des jouets, pas mal de malice et d'humour absurde. Des vidéos de trois minutes jubilatoires.

C’est un gros coup de cœur ! Une série d'animation qui raconte la vie de célébrités. Bof, dit comme ça, je ne vous fais pas rêver. Mais il faut préciser qu'on ne voit jamais la célébrité en question à l’image : tous les personnages sont joués par des mains. Et des poupées Barbie. Et des peluches. Et des jouets en tout genre. Le résultat est jubilatoire.

« Tout est vrai (ou presque) » est de retour pour la saison 4 à 20h50 sur Arte (à voir aussi sur le site Internet d’Arte) et ne perd pas de son sel avec les années. C'est même le contraire, parce que les décors ont pris un coup de frais : ils sont désormais plus colorés, encore plus vivants.

Les mains que l’on voit à l’image sont celle du réalisateur, Nicolas Rendu. Et elles sont habillées ! Avec des petits pantalons, ajustés sur les deux doigts qui font les jambes du personnages, des petits tee-shirts, des petites robes fabriquées sur mesure.Ces hurluberlus ont évidemment mis un maillot rouge sur la main pour l’épisode de ce soir consacré à Pamela Anderson. Rien que d’imaginer la séance d’essayage, on se bidonne.

Ces vidéos représentent un boulot colossal d’animation, de costume, de décor, d’illustration, de stop motion (vous savez, la technique d’animation en image par image), d’interprétation aussi (même si les acteurs sont des mains). Mais ce qui est brillant, c'est qu'on ne voit pas tout ce travail : on s'imagine que ce sont juste de grands enfants qui racontent des histoires avec leurs mains, et les trois minutes passent en un éclair.

Parmi les personnalités dont la vie est racontée dans cette saison 4 :Marie Curie, Stephen King, Jean-Paul Gaultier, Hergé, Wonder Woman ou encore Bruce Lee(pour le plaisir de jouer à la baston avec les mains, sans doute.) Derrière une écriture très enlevée et très drôle, il y a aussi pas mal d’info, l’air de rien : on apprend des choses. Saviez-vous par exemple que la fille de Marie Curie, Irène, avait aussi eu un prix Nobel comme sa mère? Ou que Brigitte Bardot avait mis la tête dans le four pour forcer ses parents à accepter son histoire d'amour avec Roger Vadim?

Tout est vrai (ou presque) : la saison 4 démarre lundi 30 à 20h50 sur Arte (tous les soirs sauf le mardi) et les saisons précédentes sont en ligne sur le site d'Arte.