Comment réagiriez-vous si vous étiez enfermé(e) dans un appartement pendant que votre double, qui vous ressemble trait pour trait, était libre de l'autre côté de la vitre? "Random", une websérie qui file les jetons, à voir sur Youtube.

Mesurez un peu mon sens du sacrifice : moi, s’il y a un truc que je déteste, c’est avoir peur, devant ma télé ou au cinéma. Je suis du genre à me cacher les yeux dès que c’est trop angoissant. Mais il faut parfois se faire violence, car je me doute que parmi nos auditeurs, beaucoup sont friands de frissons ! Mon conseil : plongez-vous dans Random.

Pourquoi ce titre? Je n'ai pas le droit de vous le dire, la réponse est dans la saison 2. Random n’est pas une série d’horreur. Ce serait plutôt à classer dans la catégorie fantastique. Mais une série angoissante, ça oui. C’est un huis clos paranormal, qui a obtenu plusieurs prix dans des festivals internationaux de websérie. Nous sommes dans un appartement où vivent six étudiants en colocation. Un matin, ils se mettent à voir leur double dehors, de l’autre côté de la baie vitrée. Ils se voient eux-même en train de faire autre chose ! La première fois, ils se disent qu’ils ont trop bu la veille, évidemment. Mais le phénomène persiste. Les six personnages se retrouvent coincés dans l’appartement. L’amitié entre eux est mise à rude épreuve, c'est peu de le dire... Je n’en dévoile pas trop car la série repose sur un suspense assez efficace.

Se voir soi-même

Je trouve assez fascinante cette idée de voir son double, parce qu’on se demande souvent comment les autres nous voient. Se regarder dans un miroir est une chose, mais on aimerait parfois se voir soi-même dans le regard des autres. Quelle impression fait-on quand on marche dans la rue, quelle image renvoie-t-on ? Les personnages ont tous des réactions très différentes face à leur double : certains passent des heures à le regarder par la fenêtre, comme hypnotisés. D’autres en ont peur. Il y a de quoi devenir cinglé(e), franchement. Parce que le double a une vie propre, et notamment quand ça tourne très mal dans l’appartement : les personnages dehors, eux, continuent à vivre normalement, ils prennent l’apéro sur la terrasse, ils discutent, ils rigolent… et leur bonne humeur est carrément flippante.

Série conçue et tournée à Nantes

Random est née grâce au financement participatif. C'est une série à petit budget, mais très bien fichue. La bande son, notamment, est très soignée. Et je précise à tous ceux qui aiment cette ville que les épisodes sont tournés à Nantes. Pour la première saison, on s’en fiche un peu puisque c’est un huis clos. Mais dans la deuxième saison, on quitte l’appartement. Là encore, je n’en dévoile pas trop, mais tous ces gens qui se mettent à saigner du nez, ce n'est pas franchement rassurant...

Finalement, j’ai bien fait de me forcer, même si ça fait peur ! Après tout, comme on dit aux enfants, « c’est pour de faux ». Enfin j’espère. Je crois que je viens de voir votre double passer mon double dans un couloir.

Random, de Rémi Noëll Sullivan Le Corvic : tous les épisodes de la saison 1 sont déjà disponibles sur Youtube. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque dimanche.