Le film de Sophie Fillières est disponible gratuitement sur "TV5 Monde Plus", nouvelle offre de vidéo à la demande francophone. Emmanuelle Devos y incarne une femme au charme clownesque, qui s'interroge sur ses sentiments. Sophie Filières excelle dans la poésie de l'absurde.

Emmanuelle Devos dans "Gentille" (2005) © Les Films du Losange

Son arrivée a été assez discrète. Et pourtant, cette nouvelle offre francophone de vidéo à la demande a de quoi séduire. "TV5 Monde Plus" propose des séries, des films, des documentaires et des programmes jeunesse. Le tout gratuitement ! Les contenus, plus ou moins récents, sont issus des catalogues de France Télévisions, Arte, Radio Canada, Télé-Québec, la RTS suisse et la RTBF belge.

J’aurai l’occasion d’en reparler car il y a de nombreuses séries à découvrir, certaines très drôles, venues du Québec notamment. Mais ce matin, je voulais vous conseiller un film français, aussi étonnant que doux et attachant : "Gentille" de Sophie Fillières. C’est une chance que ce film soit disponible gratuitement en ligne, alors foncez !

L'art du pas de côté

Emmanuelle Devos y incarne une femme un peu paumée, bancale, une femme au charme clownesque, qui exerce pourtant un métier très sérieux : elle est médecin anesthésiste dans une clinique psychiatrique. Elle s’appelle Fontaine Leglou. Oui, Fontaine est son prénom. Et si vous espérez comprendre pourquoi, c’est que vous ne connaissez pas le cinéma de Sophie Fillières. Il y règne une atmosphère délicieusement loufoque et décalée. Cette cinéaste cultive l’art du pas de côté.

Les personnages de ce film parlent beaucoup, souvent pour ne rien dire, et pourtant on ne s’ennuie jamais. Car Fontaine, avec sa voix ingénue et son regard fuyant (formidable Emmanuelle Devos) voudrait que le monde autour d'elle soit moins flou, elle voudrait mettre en ordre ses sentiments. Son compagnon, Michel, vient de lui proposer de se marier. Elle l’aime et pourtant elle ne sait pas. Il y a ce patient qui ne la laisse pas indifférente. Un patient lui-même médecin, incarné par un irrésistible Lambert Wilson.

Rarement une histoire aussi banale – une femme qui ne sait pas si elle veut se marier – aura été racontée avec autant de coq à l’âne, de quiproquos et de digressions narratives. L’humour absurde, ici, est à haute teneur en poésie. Il s’agit d’interroger les frontières de la folie. Tous les personnages ont un grain, ça ne fait aucun doute. Un très joli grain. Et cette Fontaine Leglou est follement touchante. Follement humaine.

► « Gentille », de Sophie Fillières (2005). A voir gratuitement sur « TV5 Monde Plus ».