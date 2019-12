Sparkdise est un phénomène. L'un de nos coups de coeur de l'année sur YouTube.

Il a 20 ans, il s'appelle Johann mais sur Internet on le connait surtout sous le nom de Sparkdise.

La plupart du temps dans ses vidéos, Sparkdise raconte son quotidien. Ses voyages, ses coups de mou, ses histoires de cœur, sa colocation. La manière qu'il a de se maquiller aussi, puisqu'on parle d'un garçon qui se maquille. Un garçon qui s'assume pleinement, qui ose dire à ses 450 000 abonnés qu'il est bisexuel. Et qui est parfaitement à l'aise avec le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux.

Un garçon de son temps en somme. Avec ses amis Léna Situations et Bilal Hassani, ils incarnent une nouvelle génération de YouTubeurs qui maitrise parfaitement les outils et les usages du moment. Des jeunes qui se servent de YouTube pour s'afficher avec leurs familles et leurs amis tout en faisant preuve d'une créativité sans borne pour nous faire rire et nous divertir.

Pour Sparkdise, l'année 2019 fut celle des storytime d'Histoire. Un storytime, c'est un format courant sur YouTube qui consiste à raconter une anecdote marquante et insolite de sa vie face caméra.

En général ça donne des vidéos du type "Storytime : mon mec m'a trompé avec ma mère" ou encore "Storytime : le jour où j'ai failli mourir en buvant un bidon d'essence". En bref, des contenus pas toujours très intéressants mais qu'on regarde parce qu'on est voyeuriste sur Internet.

Et tout le génie de Sparkdise, c'est de se servir de ces codes et de ce format pour parler d'Histoire avec ses abonnés. Oui d'Histoire avec un grand H. Il se grime en Jules César, Jeanne d'Arc ou encore en Christophe Colomb et se place face caméra pour faire leurs storytimes, de raconter un ou de plusieurs faits historiques.

Alors bien sûr, ce ne sont pas des vidéos très rigoureuses. Il y a d'autres chaînes d'Histoire sur YouTube qui font ça mieux que lui. Mais Sparkdise nous fait hurler de rire et il a réussi là où la télévision et la radio échouent souvent : mêler savoir et divertissement.