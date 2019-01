Jouer "Roméo et Juliette" dans un théâtre et en direct sur Internet : c'est le gage que McFly et Carlito ont imposé à deux autres Youtubeurs vedettes. Une histoire qui illustre parfaitement le talent de ces deux vidéastes pour inventer des évènements et explique leur succès auprès des plus jeunes.

Les Youtubeurs ont annoncé en chanson le gage de leurs adversaires : interpréter Roméo et Juliette au théâtre. © Capture d'écran Youtube, McFly et Carlito.

Si vous avez un ado à la maison, ne soyez pas étonnés s'il se met à parler différemment. Devant son bol de céréales, l'œil torve, il risque de s'écrier : "Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet." Avant de claquer la porte pour filer au collège.

Tu aimes les tenues de gladiateur?

Roméo et Juliette ont le vent en poupe sur Youtube ! Et ce grâce à Mc Fly et Carlito, deux hurluberlus dont les vidéos cartonnent (c'est peu de le dire) et qui affrontent régulièrement d'autres stars de Youtube dans des défis : ils appellent ça les "Youtube Warrior". Leurs derniers adversaires en date étaient Cyprien et Squeezie. La vidéo de cet affrontement au sommet a enregistré plus de 5 millions de vues : la routine.

Mais quel rapport avec Shakespeare? J'y viens ! Mc Fly et Carlito ont affronté Squeezie et Cyprien dans un rocambolesque parcours d'obstacle, inspiré du jeu vidéo "Assassin's Creed". Il fallait grimper en haut d'un théâtre antique en portant un rocher, puis imiter le cri d'un aigle, puis préparer un kebab tout en répondant à un quizz. Le tout en tenue de gladiateur ! Fastoche. La vidéo a des allures de Fort Boyard et c'est très drôle. Mais le plus important, c'est que les perdants écopaient d'un gage. Or c'est McFly et Carlito qui ont gagné. Ils ont révélé leur gage aux perdants... dans une vidéo, évidemment. Le gage, le voici : interpréter Roméo et Juliette dans un théâtre que McFly et Carlito ont loué pour l'occasion.

Les places se sont vendues en un éclair, au profit d'une association d'aide aux personnes handicapées. Et la pièce est donc prévue ce jeudi soir ! Elle sera retransmisse sur Twitch : une plateforme où l'on peut suivre des parties de jeu vidéo, principalement. Eh bien ce soir, sur la chaîne Twitch de Squeezie, on verra du Shakespeare ! Car jamais aventure ne fut plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo.

Des adultes qui font rêver les gosses

Cette histoire résume assez bien la démarche de ces Youtubeurs et explique leur immense succès : McFly et Carlito passent leur temps à inventer des concepts et des rebondissements : ils sont très fort pour évènementialiser leur chaîne. De quoi rendre accro tous ceux qui les regardent. Et surtout, ils n'arrêtent jamais de jouer. C'est ça qui est le plus savoureux, pour tous les gosses qui les regardent.

Quand j'étais enfant, je me souviens que je me demandais à quel âge on arrête de jouer, à quel moment on devient pas marrant comme un adulte. Eh bien eux n'ont pas passé ce cap ! Dans des vidéos pourtant très travaillées, très pensées, très produites (ils ont du budget et toute une équipe), McFly et Carlito se comportent comme des gosses, tout en montrant qu'ils sont des adultes : ils filment souvent chez eux, on voit leur voiture, on sait que Carlito a deux enfants. Des détails qui n'ont l'air de rien mais qui rangent ces deux stars des ados dans la case "grande personne". Imaginez à quel point cela doit rassurer leur public sur la condition humaine ! Et si grâce à eux, William Shakespeare devient une star de web, qui diable oserait s'en plaindre?

Roméo et Juliette, par Squeezie, Cyprien, McFly et Carlito : ce jeudi 31/01 à 21h sur Twitch. Retransmission du spectacle qui se joue à guichet fermé au casino d'Enghien.