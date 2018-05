Dans le Très Très Bon Dîner, sur Paris Première, le critique gastronomique apparaît à l'écran. Son anonymat, qui lui a longtemps permis d'être incognito au resto, était devenu artificiel. Promis, ça ne l'empêchera pas d'exercer son métier le plus honnêtement possible.

A table ! Mon conseil télé du jour est un « très très bon dîner ». Une émission présentée sur Paris Première par François-Régis Gaudry, celui qui nous ouvre l’appétit tous les dimanches matins sur France Inter. Vous avez peut-être remarqué que sur les photos pour France Inter, il pose toujours avec une louche ou une râpe à fromage devant le visage, pour rester incognito. Il présente depuis quelques années une émission gastronomique sur Paris Première, baptisée « Très Très Bon », dans laquelle on l’entend mais on ne le voit jamais. Eh bien ce soir, à l’occasion d’une nouvelle formule de l’émission, François-Régis montre sa pomme !

C'est une petite blague autour de mon anonymat, qui longtemps a été un vrai confort, un vrai luxe : visiter les restaurants sans être reconnu, pouvoir passer pour un client lambda. Au fil des années, l'anonymat s'est effrité, parce que des photos de moi circulent sur les réseaux sociaux, parce que certains restaurants ont des trombinoscopes pour identifier les critiques gastronomiques, et parce que je reçois le petit monde de la gastronomie le dimanche matin. J'ai donc décidé de lever le voile et de continuer à faire mon métier le plus honnêtement possible, en payant toujours mes additions !