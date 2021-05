Comment fonctionne une fourrière de l'intérieur ? Quelles sont les coulisses du métier de fouriériste ? RMC Découverte propose un documentaire en trois épisodes, pour dépasser nos aprioris. Regardez des grandes personnes jouer aux petites voitures !

Aligner les véhicules à la perfection pour maximiser la place disponible, c'est l'une des facettes de ce métier. © GENTON Productions

Des bagnoles, des bagnoles, plein de bagnoles. Je vous emmène à la fourrière. En général, ce n’est pas un endroit où on est ravi.e de mettre les pieds. Mais c’est bien l’intérêt de ce documentaire en trois épisodes, diffusé sur RMC Découverte lundi 31 mai à 21h : dépasser vos aprioris. "Immersion dans une méga fourrière". Oui, c’est une méga fourrière, parce qu’ils aiment faire les choses en grand, chez RMC Découverte. Mais cette fois, il n’y a pas la moindre mesure de distance en nombre de terrains de foot ou de tours Eiffel : je salue l’effort !

Les missions mal connues des fouriéristes

D’abord : non, le métier de fouriériste, ce n’est pas seulement d’embarquer votre voiture quand elle mal garée. Il s’agit aussi d’évacuer les véhicules qui gênent la circulation après un accident. Cela donne lieu à des séquences assez spectaculaires. Ici par exemple, une conductrice a perdu le contrôle de sa voiture et fait plusieurs tonneaux. Elle s’en est sortie indemne heureusement, mais son SUV est dans un sale état. Raïd parvient à installer la voiture découpée par les pompiers sur son camion en cinq minutes à peine et la circulation peut reprendre. Pas d’embouteillage !

Les fouriéristes viennent également en aide aux véhicules en panne, dans des conditions parfois dangereuses. On en suit quelques uns sur le terrain. Et puis on voit aussi, bien sûr ceux qui interviennent à la demande de la police sur des voitures mal garées.

On voit aussi, dans ce doc, quelques conducteurs furax qui viennent récupérer leur voiture. Toute mon admiration pour Charline, 25 ans, l’hôtesse d’accueil de la fourrière. Une femme solide qui a la douloureuse mission d’annoncer aux gens combien ça leur coûtera. Elle le fait avec diplomatie, mais fermeté. J’en profite pour rappeler une règle méconnue du code de la route : il est interdit de laisser sa voiture garée plus de six jours à la même place ! La plupart des gens dont la voiture se retrouve à la fourrière ne le savent pas. Ou alors, ils sont de mauvaise foi, c’est une possibilité…

Des adultes qui jouent aux petites voitures

Très bonne démarche, en tout cas, que ce coup de projecteur sur un métier mal-aimé. Et puis l’intérêt, aussi, c’est de voir les fouriéristes ranger les voitures et les motos dans cet immense parking à ciel ouvert. Pour maximiser l’espace, il faut bien les aligner, les soulever avec des grues ou des chariots élévateurs (c’est joli, filmé du ciel par un drone)… et puis il faut les écrabouiller, parfois ! Je me suis demandée pourquoi j’aimais autant ces images, et puis j’ai compris : c’est un régal de regarder des grandes personnes jouer aux petites voitures !

"Immersion dans une méga fourrière". Le premier des trois épisodes est diffusé sur RMC Découverte lundi 31 mai à 21h.