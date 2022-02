En ce moment, notre chroniqueur Redwane Telha passe plus de temps sur TikTok que devant sa télévision. D'où son envie de vous parler de l'une de ses obsessions du moment : un TikTokeur qui cuit de la viande en extérieur.

Ce matin, je tenais à vous parler d'un créateur sur TikTok pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais avant de vous en parler, je vais vous expliquer ce qu’est TikTok. C’est un réseau social chinois ultra puissant, rivalisant sans problème avec Facebook et YouTube et où l’on peut partager des courtes vidéos de quelques secondes.

Il suffit de lancer l’application pour se retrouver face à un flot ininterrompu de contenus venus du monde entier

Et pour passer d’une vidéo à une autre, c’est très simple : il faut juste faire défiler notre doigt sur l’écran.

Du coup, le problème, c’est qu’on est tenté de le faire sans cesse. Ça a un côté très ludique. Tous ceux qui se sont déjà retrouvés sur TikTok ont fini par zapper frénétiquement à la recherche de LA vidéo qui saura les scotcher.

Et ça m'est arrivé récemment… Je vous refais la scène. Il est 5h du matin, j’essaye tant bien que mal d’émerger, smartphone à la main. Je fais défiler les vidéos sur TikTok mais comme mon cerveau est encore un peu embrumé, je les trouve toutes trop bruyantes, vulgaires et sans intérêt.

Et puis soudain, je tombe sur un vidéo qui a retenu mon attention.

On entend le crépitement d’une viande cuite au feu de bois. Rien que ça. Pas de bruit parasite. Pas de musique d’ambiance ni de montage survitaminé. Juste le feu qui vient très lentement chatouiller ce morceau de bœuf.

Alors, j’ai toujours été fasciné par les vidéos de cuisine mais celle-ci est à part. Elle est étrange et m’hypnotise. On est en pleine nature, dans des grands espaces que l’on voyait jadis dans les westerns américains.

Au premier plan, un feu de camp et une installation de fortune pour la cuisson

Et des mains. Celles d’un homme que l’on ne connait pas et qui ne servent qu’à manipuler cette viande.

Je veux en savoir plus, du coup je clique sur son profil et là, je tombe sur des dizaines et des dizaines de vidéos similaires. Je les regarde toutes. Et elles m’apaisent.

Parce qu’elles tranchent totalement avec ce que l’on voit habituellement sur TikTok et plus généralement sur Internet. On est loin de la ville, loin des modes, loin des discussions futiles et du divertissement permanent.

Ici, on est au milieu de nulle part et on a envie de se réchauffer près de ce feu et de rester là, silencieux, aux côtés de cet homme qui prend le temps de cuisiner sa viande. Comme à l’ancienne.

Ces vidéos vont totalement à rebours de la mécanique de TikTok et c’est en cela qu’elles sont fascinantes

Là où tout le reste de la plateforme a l’air d’aller à vitesse grand V avec des vidéos toujours plus courtes, toujours plus rapides, toujours plus dynamiques. Cet homme, lui, a l’air de vivre dans un espace totalement coupé du temps.

Alors vous avez le droit de penser que ces vidéos sont stupides. Ou même qu’elles sont profondément virilistes puisqu’elles présentent un homme seul contre la nature et obsédé par la barbaque.

Personnellement, j’ai trouvé qu’il y avait de la poésie dans ces vidéos parce qu’elles ont su m’extirper d’une consommation compulsive pour m’emmener ailleurs et me faire rêver de cuisson lente et de grands espaces.

Cet homme s’appelle FireKitchen sur TikTok. Suivez-le et peut-être que vous aussi, vous rêverez de vous échapper loin des villes et de nos vies actives. Je vous laisse, je dois préparer ma côte de bœuf !