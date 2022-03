Hier, on apprenait la mort de Jean-Pierre Pernaut. Pendant plus de 30 ans, il a été le visage du 13h de TF1.

La télévision perd l’un de ses visages les plus emblématiques. Jean-Pierre Pernaut est mort à l’âge de 71 ans. Politiques et stars du petit écran lui ont rendu hommage.

C’était « une voix familière » a tweeté hier Jean Castex. À travers le 13h, le journaliste a réussi à tisser des liens presque filiaux avec les téléspectateurs. Il se sentait proche d’eux et réciproquement. Il faut dire que l’exercice crée de la proximité : quand on s’invite à l’heure du déjeuner chez des millions de personnes pendant 32 ans, ça finit forcément par rapprocher.

Rendez-vous compte : Jean-Pierre Pernaut rassemblait plus de 40% des Français qui étaient devant la télé à cette heure-ci. C’est une audience inhabituelle, énorme même pour une grande chaîne comme TF1.

On a tous vu au moins l’un de ses JT.

C’était un journal de proximité, qui mettait en avant le patrimoine et le terroir. Il se tenait à distance des élites pour être au plus proche du quotidien des Français. Le journaliste avait créé un réseau de correspondants locaux pour TF1 dont il se servait tous les jours pour être partout en France, au plus près des territoires.

Jean-Pierre Pernaut, c’était aussi un journaliste qui assumait de distiller coups de gueules et opinions dans son JT. Toujours en se plaçant du côté du sacro-saint bon sens populaire.

Dès lors qu’il ne comprenait pas le sens d’une décision politique, il sortait les griffes

Au risque, parfois, de friser la caricature. Mais saluons l’audace, il est rare de voir autant de sincérité et de spontanéité dans la présentation d’un JT.

Sans doute parce qu’il a présenté d’autres types d’émission… Oui, on a tendance à l’oublier mais Pernaut n’a pas été que le visage du 13h00. Il a aussi animé « Combien ça coûte ? » pendant près de 20 ans. Une émission produite par Christophe Dechavanne.

L’idée de ce programme : parler d’argent sans tabou à une heure de grande écoute. Dans « Combien ça coûte ? », on se souciait des économies des petits épargnants et on leur donnait des techniques concrètes pour éviter le gaspillage.

Mais on s’intéressait aussi à la dépense publique avec un prisme assez particulier

Selon cette émission, l’argent de nos impôts étaient souvent mal dépensé. Il y avait une image qui revenait souvent : les ronds-points au milieu de nulle part qui ne servaient à rien. Dixit « Combien ça coûte ? »

Et c’est dans cette émission que Jean-Pierre Pernaut a véritablement assumé ce qui allait être sa ligne éditoriale : mettre au centre du récit les Français et les petites initiatives individuelles. Et se tenir à distance des décisions de nos institutions.

Jean-Pierre Pernaut, un journaliste populaire. Dans tous les sens du terme.